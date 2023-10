Marta Fascina: "Sofferenza indescrivibile. Presto tornerò alla Camera"

La prima intervista rilasciata da Marta Fascina, deputata di Forza Italia e compagna di Silvio Berlusconi, dopo la morte del Cavaliere è contenuta nel libro di Bruno Vespa "Il rancore e la speranza", in uscita a novembre per Mondadori/Rai libri. Dopo la scomparsa del fondatore di Forza Italia, avvenuta lo scorso 12 giugno, Fascina si è chiusa in un dolore insuperabile e ora, dalle pagine del volume del giornalista, prova a raccontare que vuoto ma, prima di tutto, l'ultimo periodo di vita del Cavaliere. " Sono un deputato alla seconda legislatura. Come ho sempre detto, seguo e faccio politica fin da adolescente. Continuerò a svolgere il mandato parlamentare che mi hanno conferito i cittadini; la mia assenza è stata motivata da una sofferenza indescrivibile ", ha spiegato l'onorevole a Vespa.

Prossimamente Fascina dovrebbe rientrare in Aula per proseguire nel suo lavoro ma smentisce categoricamente di ambire a qualche ruolo politico all'interno del partito: " Non ho mai chiesto né aspirato a incarichi di partito ". Al momento l'onorevole continua ad abitare a villa San Martino, la casa di Arcore di Berlusconi. È lì che i due hanno convissuto finché il Cavaliere non è deceduto ed è lì che Fascina dovrebbe continuare a vivere fino a nuove disposizioni, smentendo categoricamente le voci che la darebbero in procinto di andare via: " La categorica smentita della famiglia Berlusconi vale più di qualsiasi infondato pettegolezzo ".

Su Berlusconi, che lei chiama " mio amato Silvio ", l'onorevole racconta dei retroscena che fotografano meglio di qualunque altra cosa quale fosse la sua tempra e passione per la politica: " Aveva deciso di candidarsi alle prossime elezioni europee in tutte le circoscrizioni ". E la stessa Fascina conferma che il Cavaliere " ha lavorato sino a poche ore prima di raggiungere la casa del Signore ". Era operativo anche dalla sua stanza dell'ospedale San Raffaele, dove ha continuato a leggere i giornali, a fare chiamate e ragionare di politica, " questo la dice lunga sulla tempra di un uomo straordinario e sul suo ineguagliabile attaccamento alla vita ".