Non pagato debito da 73 mila euro: tegola su Fratoianni

Ilaria Salis non è l’unica esponente di Alleanza Verdi-Sinistra a non avere i conti in regola. Se l’Aler vanta un credito di 90 mila euro nei confronti dell’europarlamentare di estrema sinistra, non se la passa molto meglio Nicola Fratoianni. Dal primo istante al fianco della maestra lombarda, il leader di Sinistra Italiana ha il suo stesso problema: un debito per occupazione abusiva di un immobile. Dal bilancio del 2023 del partito è emersa una passività di oltre 73 mila euro legata a un contenzioso promosso dall’Inps "a fronte di una asserita occupazione abusiva di un immobile di proprietà dell’istituto da parte di un circolo territoriale" .

La vicenda risale al 2016, quando il partito si chiamava Sel ma aveva già Fratoianni come coordinatore nazionale. Ora Fratelli d’Italia chiede chiarezza e il deputato Antonio Baldelli ha presentato un'interrogazione parlamentare: "Nonostante un bilancio in attivo di 240.201 euro e i finanziamenti da oltre 110 mila euro ricevuti da un'associazione legata al finanziere George Soros, Nicola Fratoianni non paga il debito contratto con l'Inps da oltre 73 mila euro, derivante dall'occupazione abusiva di un immobile risalente ai tempi di Sel. Per questo ho presentato un'interrogazione al ministero dell'Interno e a quello dell'Economia e della finanza" .

L'esponente meloniano ha ricordato che, in risposta a una contestazione mossa da un giornalista, Fratoianni ha affermato che quel debito si trova a bilancio perchè "il bilancio del mio partito per trasparenza lo ha previsto, perché noi siamo trasparenti" . Sul punto, Baldelli ha tenuto a ricordare a Fratoianni "che non iscrivere un debito a bilancio è un reato e prevederlo non è un atto di trasparenza, è semplicemente previsto dalla legge" . Per il momento nè Fratoianni, nè nessun altro esponente di Avs ha commentato la vicenda.

Ricordiamo che all'interno dell'alleanza rossoverde c'è divisione sul tema: in merito al caso Salis, Fratoianni ha difeso a spada tratta la maestra 39enne, mentre Bonelli ha preso le distanze, biasimando il sistema di occupazione delle case. A questo punto dovrebbe confrontarsi con il suo alleato...