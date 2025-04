Bandiera europea in fiamme e foto con i mirini: la violenza degli studenti rossi in piazza

Ascolta ora 00:00 00:00

"Suona un allarme rosso". È con questo slogan che le sigle comuniste Cambiare Rotta e Osa hanno convocato manifestazioni in tutta Italia in questo venerdì 4 aprile. Da Roma a Milano, gli studenti, più o meno giovani, hanno organizzato scioperi in piazza per protestare contro "tagli, guerra e riforma Bernini". Nella Capitale, un manipolo di alcune decine di antagonisti si sono riuniti davanti al ministero dell'Università e della Ricerca e prima di partire in corteo hanno dato alle fiamme una grande bandiera europea. " Iniziamo a bruciare la bandiera che rappresenta chi ha distrutto questo modello di formazione pubblica e che oggi ci vuole portare in guerra ", ha urlato al megafono uno degli speaker, mentre altri altri, con i fumogeni, hanno dato alle fiamme il simbolo dell'Europa.

A Genova, invece, sono stati appesi dei manifesti raffiguranti il ministro dell'Università, Anna Maria Bernini, il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, e il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Tutti avevano sopra disegnato un mirino e sono stati poi colpiti con pietre. A Bologna, invece, ha sfilato dentro un carrello di un supermercato un fantoccio con le sembianze di un asino e il nome del ministro dell'Università sopra.

Meloni stiamo arrivando

In tutta l'Italia la tensione è massima e si temono violenze. Un'altra bandiera europea è stata bruciata a Bari, mentre nella Capitale il corteo non autorizzato avanza al grido di "".

Articolo in aggiornamento