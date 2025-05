Via al bando da 97,5 milioni di euro per realizzare il maxi polo della Rai

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo anni di stop and go, decolla (finalmente) il progetto del nuovo polo Rai al Portello. Fondazione Fiera Milano ha pubblicato ieri il bando per la presentazione delle manifestazioni di interesse a costruire il complesso immobiliare «destinato a edificio polifunzionale e uffici», situato nell'area precedentemente occupata dall'ala Nord del centro congressi MiCo. L'importo dell'appalto si aggira intorno ai 97,5 milioni di euro. La struttura, di oltre 55mila metri quadrati di superficie costruita, compresa tra via Gattamelata e via Colleoni nell'area di proprietà di Fondazione Fiera, sarà realizzata con l'utilizzo di soluzioni tecnologiche sostenibili e di forte impatto architettonico, basate sull'utilizzo del legno che contribuisce in maniera notevole alla sostenibilità ambientale dell'intervento e alla riduzione delle emissioni. Come ordine di grandezza generale, spiega la Fondazione, un metro cubo di legno rispetto a un metro cubo di cemento fa risparmiare circa una tonnellata di CO2.

Al termine dei lavori l'edificio sarà consegnato alla Rai che provvederà ad attrezzarlo per trasferire tutte le funzioni che oggi sono dislocate tra la sede storica di corso Sempione e gli studi di via Mecenate. L'intervento rientra nell'accordo tra Fondazione Fiera Milano e Rai siglato nel dicembre 2023, prevede l'affitto del nuovo complesso immobiliare per una durata di 27 anni e consentirà alla Rai di accentrare in un unico polo produttivo le attività e di disporre di un asset sviluppato secondo criteri di ecosostenibilità. Il progetto fa anche parte degli interventi di rigenerazione dell'area urbana della Fiera voluti dalla Fondazione, e si inserisce nella strategia di valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare. Un progetto avviato negli anni passati da Enrico Pazzali e portato avanti dal vipresidente vicario Davide Corritore.

I soggetti che vogliono candidarsi ad ottenere l'affidamento dei lavori devono presentare l'offerta entro le ore 12 del 12 giugno, poco più di un mese di tempo.

L'area che diventerà la «base» del nuovo complesso Rai, attualmente ospita - in fase o prossimi alla demolizione - l'edificio dell'Accademia e l'archivio storico di Fondazione Fiera, il centro congressi MiCo Nord e un piazzale adibito a parcheggio. Entro l'estate finirà lo smantellamento dell'attuale padiglione MiCo Nord, le operazioni sono partite due mesi fa.

I tempi dell'operazione? Da bando, per l'esecuzione dei lavori si calcolano complessivamente 30 mesi a partire dalla data di sottoscrizione del contratto d'appalto, subordinato al rilascio del permesso a costruire. Dovrebbe arrivare «indicativamente nel mese di novembre 2025». Il maxi polo quindi dovrebbe essere pronto entro maggio 2028. Una volta consegnato alla Rai per gli allestimenti, il taglio del nastro è atteso nel 2029.