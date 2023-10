Bene Fdi e Lega, giù Elly e Conte: il sondaggio che annienta i giallorossi

Solitamente chi governa perde voti, ma il centrodestra sta invertendo la tradizione. Buon momento per le forze che fanno parte della maggioranza, mentre la sinistra deve fare i conti con una battuta d’arresto: questo un primo riassunto dell’ultima Supermedia dei sondaggi firmata da Youtrend per Agi. La media delle rilevazioni degli ultimi quindici giorni premia Fratelli d’Italia e la Lega (che raggiunge il picco dall’inizio della legislatura), ma anche Forza Italia può contare su un lieve rialzo. Discorso totalmente diverso per Partito Democratico e Movimento 5 Stelle: il sondaggio conferma che sono tante le magagne per Schlein e Conte.

Il sondaggio che anniente i giallorossi

Fratelli d’Italia si conferma il partito più votato in Italia, guadagnando altro terreno dai principali competitor. Il partito guidato dal premier Giorgia Meloni passa dal 28,5 al 28,9 per cento, avvicinandosi sempre più a quota 30 per cento. Come anticipato, Pd in sofferenza: i dem perdono lo 0,1 per cento e si attestano al 19,6 per cento, una delle più basse da quando la Schlein ha vinto le primarie. Altro che estate militante. Non se la passa meglio Giuseppi, che pochi giorni fa aveva aperto a un inciucio giallorosso: il Movimento 5 Stelle è in ribasso dello 0,2 per cento ed è oggi quotato al 16,3 per cento.

La Lega intravede il ritorno in doppia cifra. Il Carroccio guadagna lo 0,2 per cento e passa al 9,5 per cento. Bene Forza Italia: gli azzurri sono quotati al 7 per cento, +0,1 per cento rispetto alla precedente rilevazione, confermando il rimbalzo registrato già sette giorni fa. Tra le forze minori, Azione di Calenda scende al 3,8 per cento (-0,1 per cento), mentre l’alleanza Verdi/Sinistra passa dal 3,3 al 3,4 per cento. Italia Viva di Renzi è stabile al 2,9 per cento, mentre +Europa di Emma Bonino non va oltre il 2,4 per cento. Chiudono la classifica Italexit di Paragone (2,1 per cento), Unione Popolare (1,3 per cento) e Noi Moderati (0,9 per cento).

Per quanto concerne le coalizioni, il centrodestra guadagna mezzo punto percentuale e si porta al 46,3 per cento. Tenuta a debita distanza l’eventuale ammucchiata giallorossa: Pd, M5s e Verdi-Sinistra non vanno oltre il 39,3 per cento.

Nota del sondaggio:

La Supermedia YouTrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti Demos, EMG, Euromedia, Noto, Piepoli, Quorum, SWG e Tecnè. La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato è disponibile sul sito ufficiale www.sondaggipoliticoelettorali.it.