Bergamo rimane al centrosinistra: Elena Carnevali è il nuovo sindaco

Bergamo incorona, per la prima volta nella sua storia, una donna come sindaca: Elena Carnevali, candidata del centrosinistra, si aggiudica le elezioni Comunali e succede a Giorgio Gori (nel frattempo diventato nuovo parlamentare europeo) come prima cittadina della città orobica. L'esponente del Partito Democratico, sostenuta anche da Verdi, Sinistra Italiana +Europa e Psi, sconfigge al primo turno l'avversario diretto di centrodestra, Andrea Pezzotta. Carnevali salirà così al piano più alto di Palazzo Frizzoni dopo avere ottenuto nelle urne il 53% dei voti di chi si è recato alle urne nello weekend, in contemporanea con le elezioni europee. Si ferma poco sotto il 44% il candidato appoggiato da Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia; Vittorio Apicella, del Movimento 5 Stelle, non raggiunge nemmeno il 4% dei consensi.

I risultati delle liste

Con l'ex sindaco Gori che non poteva più ricandidarsi per legge a un terzo mandato alla guida del comune bergamasco, dopo dieci anni consecutivi come amministratore, la coalizione che aveva vinto le ultime due tornate elettorali locali aveva puntato tutto sulla Carnevali, pur non raggiungendo un accordo con i grillini. Alla fine i partiti di centrosinistra hanno avuto ragione. I risultati delle sigle politiche che si sono presentate a Bergamo parlano altrettanto chiaramente: il Partito Democratico è infatti la prima lista della città con oltre il 25% dei consensi, Alleanza Verdi-Sinistra conquista il 6%, mentre l'unione di Azione e Italia Viva porta a casa solo il 3%. Nello schieramento opposto, troviamo Fratelli d'Italia al 14; la Lega vale l'8% e Forza Italia il 5%. Per i prossimi cinque anni Bergamo sarà quindi ancora governata dal centrosinistra.

La carriera del nuovo sindaco di Bergamo

59 anni, Elena Carnevali, consegue il diploma di fisioterapista nel 1986 e la laurea in fisioterapia all'Università degli Studi di Verona nel 2010. Dopo gli anni della formazione che l'ha vista anche nell'impegno nel volontariato con l'Associazione Disabili Bergamaschi, nel 1999 viene eletta consigliere comunale con i Ds all'opposizione del sindaco forzista eletto Cesare Veneziani. Cinque anni più tardi viene invece nominata assessore alle Politiche sociali, migrazione e cooperazione internazionale della nuova giunta formata dal primo cittadino Roberto Bruni.

Dopo una terza esperienza al Consiglio bergamasco, Carnevali entra in Parlamento come deputata del Pd: incarico poi confermato anche tra il 2018 e il 2022. Un anno fa ha sostenuto Stefano Bonaccini alle, ma ne è uscita sconfitta. Adesso comincerà ufficialmente la sua nuova avventura come nuova sindaca di Bergamo.