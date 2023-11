Bersani contro Meloni e la foto con la famiglia: "Come se dicessi che ho uno zio prete..."

Incredibile come alcuni abbiano deciso di strumentalizzare la drammatica storia della giovane Giulia Cecchettin, facendola diventare l'ennesimo caso politico. Si è subito gridato al patriarcato, per poi scagliarsi contro il governo. Sull'onda delle parole, dettate dalla disperazione e dal dolore, della sorella di Giulia, molti personaggi, che nulla hanno a che fare con la tragedia della famiglia, hanno trovato l'occasione per attaccare l'esecutivo. Personaggi come Lilli Gruber che, tanto per cambiare, ha avuto da ridire sul governo e sul presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

A chiudere il quadro mancava solo Pier Luigi Bersani, che non si è fatto di certo attendere. Ospite a DiMartedì, l'ex presidente della Regione Emilia Romagna ha sfruttato l'occasione per lanciare un nuovo strale contro Giorgia Meloni, finita sotto attacco per il suo post-risposta alla Gruber.

Il fango di Bersani

In studio si parlava proprio della risposta che la Meloni ha voluto dare alla giornalista di La7, pubblicando una foto che la ritraeva con la figlia Ginevra appena nata, la mamma e la nonna. " Non so come facciano certe persone a trovare il coraggio di strumentalizzare anche le tragedie più orribili pur di attaccare il governo. Ora la nuova bizzarra tesi sostenuta da Lilli Gruber nella sua trasmissione di ieri sera è che io sarei espressione di una cultura patriarcale. Come chiaramente si evince da questa foto che ritrae ben quattro generazioni di 'cultura patriarcale' della mia famiglia. Davvero senza parole ", ha scritto il presidente del Consiglio.

Con un sorrisetto ironico, Bersani ha commentato: " Sono cose da matti. Io dico: 'Ho il sospetto che tu abbia una visione patriarcale' e lei mi risponde: 'No, io sono femmina, sono una donna, mia madre è una donna, mia nonna è una donna, mia zia è una donna' e fa la foto. È come se a me dicessero: 'Sei un comunista', e io rispondessi: 'No, c'ho uno zio prete' ". Grandi risate in studio, ancora una volta il fango è servito. " Il punto è che non accettano le critiche ", prosegue Bersani, " ha la pelle sottile, fa le vittime su qualsiasi osservazione. Se non eccetti le critiche, non fare quel mestiere lì. Ti chiudi in casa con la famiglia e la tua fazione, eh ".

Bersani sul post della Meloni contro la Gruber "è come se a me accusassero di essere comunista e io rispondessi: no ho uno zio prete"#Bersani #dimartedi #Floris #patriarcato pic.twitter.com/hjuPRNTTgi — Sirio (@siriomerenda) November 21, 2023

La replica della Gruber