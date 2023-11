L'attacco della Gruber: "Cultura patriarcale...": Ma la Meloni la zittisce con una foto

L'omicidio di Giulia Cecchettin ha scosso le coscienze di tutto il Paese. La scomparsa e l'apprensione per la sua sorte hanno unito l'Italia e rimesso al centro il tema della violenza contro le donne. Tuttavia, fin dalle primissime ore successive al ritrovamento del corpo di Giulia sabato pomeriggio, si è riusciti a trasformare un caso di cronaca nera in un caso politico, con conseguenti attacchi al governo di Giorgia Meloni. Le parole della sorella della vittima, probabilmente dettate dal dolore ma figlie di una militanza politica antagonista, hanno dato la stura, e quasi l'autorizzazione, a politici di opposizione, personaggi noti e associazioni di sinistra, agli attacchi contro i partiti di maggioranza. Ma il presidente del Consiglio, davanti all'ennesima strumentalizzazione, ha replicato.

" Non so come facciano certe persone a trovare il coraggio di strumentalizzare anche le tragedie più orribili pur di attaccare il governo ", ha scritto Meloni in riferimento alle polemiche sollevate in queste ore. Era impossibile da immaginare quanto sta accadendo, sembrava che l'Italia avesse trovato unità e compattezza attorno a questa tragedia, per combattere assieme contro una piaga drammatica. Invece, l'attacco alla "società patriarcale" e la deresponsabilizzazione dell'assassino con una incomprensibile assunzione di colpa da parte di tutti gli "uomini bianchi occidentali", hanno spostato la discussione sul piano politico.