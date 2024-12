Bilancio, battaglia per bloccare Area C

Ascolta ora 00:00 00:00

Comincia oggi la «maratona» di fine anno a Palazzo Marino, una raffica di sedute fiume per approvare il Bilancio di previsione 2025 in Consiglio comunale prima della pausa natalizia. C'è tempo fino al tardo pomeriggio per presentare depositare gli emendamenti e anche se l'assessore Emmanuel Conte ha auspicato da parte di tutti un dialogo «costruttivo», senza fare ostruzionismo, il centrodestra sa che è l'unico metodo per strappare qualche spostamento di fondi dalla giunta. E quindi, Forza Italia firmerà qualche centinaio di proposte, un migliaio la Lega e altrettanti da Fdi anche se il capogruppo Riccardo Truppo assicura che il partito si è dato «un'autodisciplina, scriveremo sempre noi gli emendamenti senza fare ricorso all'Intelligenza artificiale» che potrebbe facilmente moltiplicare la montagna di documenti e mettere in seria difficoltà la maggioranza. Tant'è, il consigliere e segretario provinciale della Lega Samuele Piscina ha un obiettivo chiaro: «Fermare l'estensione del pagamento di Area C nel weekend», anche se nel preventivo per ora non c'è nessun accenno si sa benissimo che il sindaco su questo punto intende accelerare nel 2025. Il capogruppo leghista Alessandro Verri aggiunge che una delle priorità sarà la sicurezza, «anche dopo i fatti del Corvetto è chiaro che vanno aumentati gli investimenti a favore delle polizia locale, degli agenti di prossimità, poi interventi sui quartieri più periferici e nelle case popolari gestite da Mm».

Secondo Truppo deve diventare una battaglia di tutta l'opposizione l'introduzione della tutela legale per i vigili, «anche in vista dell'avvio del taser che rischia di innescare contenziosi, e sarebbe inconcepibile che gli agenti dovessero pagare la difesa di tasca propria. Su questo punto la giunta ha sempre nicchiato. Porterò in aula dei preventivi di polizza assicurativa. Nel tempo potrebbe essere estesa anche agli altri dipendenti comunali». E «non sono escluse iniziative sull'urbanistica». In aula si parlerà degli oneri in calo dopo l'apertura delle inchieste. In Parlamento è stato approvato il «salva Milano» ma riteniamo che ora sia venuto il momento di tornare a discutere delle responsabilità politiche, non giudiziarie, e delle iniziative concrete per sbloccare il panorama milanese». Tra gli emendamenti del consigliere FdI Francesco Rocca c'è la richiesta di maggiori risorse per «campagne ed eventi contro l'uso di droghe e l'abuso di alcol, coinvolgendo le scuole, per favorire corsi e programmi di formazione per l'inserimento lavorativo dei Neet. Chiedo di agevolare l'iscrizione a palestre e centri sportivi, con convenzioni e accordi, ai minori che vivono in nuclei familiari composti da almeno 4 persone e con un Isee fino a 25mila». Attenzione agli incroci pericolosi - «migliorare gli attraversamenti nei pressi di scuol e centri di aggregazione, come in via Stratico a San Siro e via Martinengo al Corvetto» - ma anche alla tutela del patrimonio culturale, storico e identitario di Milano.

Rocca chiede «la valorizzazione della chiesetta di Segnano in via Cozzi 4, con l'obiettivo di restaurare gli antichi affreschi del Cinquecento». Tra le priorità del capogruppo di Forza Italia: «Startup per donne e uomini under 35 anni, insegnanti di sostegno per le scuole paritarie, primarie e secondaria, fondi destinati a ricoveri per animali».