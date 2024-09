Il (nuovo) Pci torna a minacciare il caos e aggiorna la lista proscrizione: chi c'è dentro

Ascolta ora 00:00 00:00

Con i soliti toni eversivi, il (nuovo) Pci è tornato a pubblicare e a rilanciare le sue minacce al governo Meloni e a coloro che, secondo la loro insindacabile opinione, sono soggetti vicini al mondo israeliano. L'hanno fatto in occasione dell'annunciata manifestazione del 5 ottobre da parte del gruppo dei "Giovani Palestinesi" per commemorare l'assalto terroristico in Israele del 7 ottobre 2023. Una manifestazione che intende elogiare i "martiri" della resistenza e Hamas. Per tali ragioni, l'orientamento del ministero dell'Interno è di vietarla, visto che l'organizzazione da loro sostenuta è riconosciuta come entità terrorista in pressoché tutto l'Occidente. Da, qui, la minaccia del (n)Pci.

" È necessario sfidare, da subito, i divieti minacciati da Piantedosi e richiesti a gran voce dagli agenti dell’Entità sionista! Utilizzare la denuncia nominativa contenuta nell’Avviso ai Naviganti 145 per mobilitare le masse popolari contro organismi e agenti dell’Entità sionista operanti in Italia ", scrivono i comunisti. Si riferiscono alla lista di proscrizione, continuamente aggiornata, nella quale sono stati inseriti i nominativi di aziende, imprenditori, giornalisti, esponenti della cultura e della politica, che secondo loro meritano di essere messi nel mirino. " Dobbiamo rendere impossibile la vita al governo Meloni, agli agenti e ai collaboratori dell’Entità sionista che operano in Italia ", si legge ancora nell'ultimo comunicato. Tra i "nuovi ingressi" nella lista ci sono, tra gli altri politici, Tommaso Foti, Lucio Malan, Giangaleazzo Bignami, Mara Carfagna, Maria Stella Gelmini e Ettore Rosato. E poi, sono stati aggiunti, tra gli altri, Monica Setta, Gianni Vernetti, Giovanni Giacalone, Luca Barbareschi, Carlotta Morgana, Marta Ottaviani, Alessandro Litta Modignani.

" La lotta contro lo Stato sionista d’Israele e la solidarietà con il popolo palestinese e la sua ribellione è lotta alla Comunità Internazionale dei gruppi imperialisti che attraverso le sue scorribande e operazioni criminali promuove e allarga la III Guerra Mondiale! Nessun divieto è accettabile per la manifestazione indetta il 5 ottobre a Roma e vanno violate le restrizioni minacciate dal Ministero dell’Interno qualora fossero confermate ", scrive il (nuovo)Pci, che invita i seguaci a " mettere in campo tutte le iniziative utili a prevenire i divieti minacciati, per aggirarli o violarli ". Tra questi, si legge, il boicottaggio alle aziende "sioniste", il supporto alla lotta studentesca, il blocco dei mezzi che trasportano armi e, si legge testualmente, " rendere le sedi dei principali media di regime (giornali come Repubblica, La Stampa, Corriere della Sera, Il Giornale, Il Foglio, ecc.) bersaglio di mobilitazioni e iniziative di lotta: mettiamo il fiato sul collo ai giornalisti complici dei crimini dello Stato sionista di Israele ".

L'obiettivo eversivo è esplicitato nel fondo del comunicato: " Bisogna rovesciare il governo Meloni, rendendo ingovernabile il Paese fino a imporre un governo d’emergenza, espressione degli organismi operai e popolari e del resto delle masse organizzate ". Questo è l'obiettivo, spiegano, " da perseguire per intervenire in maniera decisa contro la chiusura e la delocalizzazione delle aziende, gli omicidi sui luoghi di lavoro e in itinere, l’inquinamento ambientale, la precarietà crescente, la distruzione del sistema sanitario nazionale e della scuola pubblica e per porre fine alla complicità del nostro paese con la pulizia etnica in corso in Palestina ". La costituzione " del Governo di Blocco Popolare deve essere l’obiettivo cosciente di ogni esponente del movimento comunista cosciente e organizzato, di ogni avanguardia di lotta, di ogni organismo che vuole farla finita con il governo Meloni senza cadere dalla padella alla brace di un nuovo governo in mano a partiti delle Larghe Intese ".

Parole pericolose e inquietanti da parte del (nuovo) Pci, che hanno attirato l'attenzione dei deputati di Fratelli d'Italia, Francesco Filini e Sara Kelany, che in una nota hanno sottolineato come la nuova nota si un ulteriore " inquietante attacco alla libertà d'espressione e che espone a ritorsioni coloro che vengono espressamente menzionati ". Per altro, hanno aggiunto, " ad oggi risultano ancora ignoti gli esecutori materiali del documento in quanto sul sito del Nuovo Pci non sono presenti riferimenti dei responsabili ". Oggi, spiegano, " apprendiamo da Il Giornale che questa terribile lista è stata aggiornata prefiggendosi altri obiettivi: violare il divieto di manifestazione pro-Hamas per il 5 ottobre, mettere giornalisti e giornali nel mirino, rovesciare il governo Meloni ".

in considerazione del fatto che dal 7 ottobre 2023, data dell'attacco di Hamas ai civili in Israele, gli episodi di antisemitismo in Italia e in Europa sono aumentati, abbiamo presentato un'interrogazione al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi su quali iniziative intenda intraprendere per rintracciare chi ha elaborato questa documentazione e per tutelare la sicurezza delle persone coinvolte

Una considerazione importante, soprattutto "".