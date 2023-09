"Blocco navale unica soluzione". Il piano contro gli sbarchi selvaggi

L'ultima settimana ha rappresentato una svolta nell'approccio agli sbarchi di migranti. Sono arrivati a Lampedusa fino a 5mila stranieri in in 24 ore, numeri insostenibili senza ricevere il minimo aiuto da parte dell'Europa. Anzi, i Paesi di confine e la Germania hanno annunciato una stretta. Se Berlino ha, infatti, chiuso gli ingressi ai trasferimenti volontari dei dublinanti, Parigi e Vienna hanno rafforzato i controlli ai confini. Un isolamento pressoché totale del nostro Paese a nord, mentre a sud continuano le violazioni di frontiera in maniera massiccia. Per questa ragione ora il governo fa quadrato e avanza l'ipotesi del blocco navale, già chiesto da Giorgia Meloni a Charles Michel.

Lunedì, come già annunciato da Giorgia Meloni, il Cdm approverà modifiche alle operazioni di respingimento, che prevedono che chi sbarca illegalmente in Italia sarà trattenuto in centri sorvegliati per un periodo che potrà arrivare a 18 mesi. " C'è piena sintonia tra i membri del governo ", ha aggiunto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Il governo intende ora muoversi con il pugno di ferro, come confermato anche dal ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi: " Vanno sicuramente rafforzati alcuni strumenti normativi per affrontare alcuni problemi legati all'immigrazione irregolare: i falsi minori non accompagnati, i cpr da aumentare, le norme per agevolare il rimpatrio di chi ha commesso reati ".

Intanto proseguono sia gli sbarchi a Lampedusa che i trasferimenti. Durante la notte sono stati 121 i migranti sbarcati e ieri sull'isola c'erano stati 15 sbarchi con 527 persone arrivate. All'hotspot di Contrada Imbriacola ci sono, al momento, 2.796 migranti ma per 400 sono già stati disposti i trasferimenti con il traghetto Galaxy a Porto Empedocle questa mattina. Fra il pomeriggio e la sera, inoltre, sono previsti altri trasferimenti.