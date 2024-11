Bologna, Meloni: "Camicie nere? Carta della disperazione della sinistra"

Ascolta ora 00:00 00:00

Domenica prossima l'Emilia Romagna va al voto per scegliere il successore di Stefano Bonaccini, eletto al Parlamento europeo. Questi sono gli ultimi giorni di campagna elettorale prima del silenzio di venerdì notte. " Non potete capire quanto mi dispiaccia non essere arrivata per tempo a Bologna, mi dispiace da matti. Ho bisogno di stare in mezzo a voi, perché c’è tantissima gente fuori dalle stanze dei bottoni perché tifa per noi perché tifa per l’Italia. Non sono riuscita ad arrivare in tempo: alla fine è durata sei ore la riunione con i sindacati ", ha detto la presidente del Consiglio in videocollegamento con un evento elettorale della candidata del centrodestra, Elena Ugolini.

La premier ha riferito di aver chiesto ai sindacati, " e in particolare a quelli che invocano la rivolta sociale contro il Governo, con toni che non hanno precedenti nella storia sindacale, come mai abbiano indetto lo sciopero generale oggi ma non lo abbiano fatto quando il tasso di disoccupazione era doppio di quello di oggi, quando il tasso di occupazione era di sei punti più basso di quello di oggi ". Ha poi riferito di aver chiesto ai sindacati come mai non hanno scioperato " quando i Governi di sinistra invece di chiedere alle banche un contributo per aiutare a pagare i provvedimenti a favore dei lavoratori come abbiamo fatto noi, usavano invece i soldi dei cittadini e dei lavoratori per salvare le banche. Non ho avuto risposta ".

L'evento elettorale di oggi era importante anche alla luce di quanto accaduto sabato, quando gli uomini delle forze dell'ordine sono stati attaccati da gruppi di facinorosi dei centri sociali che volevano impedire una manifestazione regolarmente autorizzata dei patrioti. Il Partito democratico ha accusato Meloni di non avere il coraggio di presentarsi a Bologna ma la premier ha voluto sottolineare come " l’altra settimana diceva che non avevo il coraggio di incontrare i sindacati. Io ho il coraggio di fare tutto quello che faccio, perché posso dare conto delle mie posizioni ".

E rispondendo al sindaco Lepore, che ha accusato il governo di aver mandato le camicie nere, la presidente del Consiglio ha sottolineato: " Se io fossi la picchiatrice fascista che il sindaco Lepore dice, allora lui non dovrebbe chiedermi collaborazione, perché lui non dovrebbe voler collaborare con me. O, alle solite, è campagna elettorale, perché il pericolo fascista arriva sempre insieme alle elezioni ". Fortunatamente, ha aggiunto, " i cittadini hanno capito questo gioco e non funziona più ". Quindi ha espresso " totale solidarietà alle forze dell’ordine che a Bologna hanno affrontato i soliti violenti tra lanci di petardi e sassi rischiando la loro incolumità, perché noi sappiamo benissimo da che parte stare ".

Quella delle camicie nere, ha concluso, " è la carta della disperazione della sinistra, quando non hanno una visione e un progetto da raccontare, si giocano la carta dell’avversario

. Non so a quali camicie nere si riferisca il sindaco di Bologna, perché le uniche camicie che ho visto sono quelle blu dei poliziotti, aggrediti dai centri sociali e dagli antagonisti amici della sinistra".