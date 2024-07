Bomba carta in sede di FdI in Lombardia: ancora attentati contro i partiti di centrodestra

Ascolta ora 00:00 00:00

Ennesimo atto intimidatorio nei confronti di una sede dei partiti di centrodestra. Dopo la lettera minatoria inviata alla sede centrale di Roma di Forza Italia, nel weekend è stata una piccola realtà locale a essere presa di mira con una bomba carta. I fatti si sono verificati a Cadorago, comune della bassa comasca, verso la Brianza, dove nella notte tra venerdì e sabato è stato effettuato un tentativo incendiario, fortunatamente andato vuoto e senza gravi danni, né alle strutture né, fortunatamente, alle persone alla sede che ospita Fratelli d'Italia, Forza Italia e la Lista Civica Futura. A denunciare i fatti, sia sui social che dalle forze dell'ordine, è stato il profilo della lista civica, che ha pubblicato anche gli scatti delle condizioni in cui è stata rinvenuta la sede.

" Durante la notte la nostra Sede Lista Civica Futura-Fratelli d'Italia e Forza Italia sita in Via Verga nr.2 ha subito un atto vandalico da parte di ignoti, con un tentativo di incendio dei locali! È stata nostra premura denunciare alle forze dell'ordine l'accaduto e prendiamo le distanze da questi comportamenti. Continueremo nella nostra azione di vigilanza e nel pieno rispetto della legalità ", si legge nel messaggio. Chi ha agito è presumibilmente una persona, o un gruppo, senza particolare esperienza in ordigni rudimentali, perché la bomba carta non ha attecchito. Tuttavia, il continuo susseguirsi di questi atti è un campanello d'allarme che non può rimanere inascoltato, un segnale di un clima di tensione in continua crescita. Se finora i danni sono stati sempre limitati, niente garantisce che in futuro sarà ancora così, che prima o poi a tentare il colpo non sarà qualcuno capace o veramente determinato nel suo intento.

" Non possiamo permettere che eventi simili mettano in discussione i valori e i principi su cui si fonda la nostra società ", ha dichiarato l'ex candidato sindaco Chiara Mainardi, ora all'opposizione a Cadorago. Le forze dell'ordine hanno raccolto la denuncia e hanno iniziato le indagini per cercare di individuare i responsabili, sbobinando anche le immagini delle telecamere di sorveglianza eventualmente disposte nei pressi della sede. Nella tarda serata di ieri, dal gruppo Lista Civica Futura è stato fatto notare " che le due forze politiche che siedono in Consiglio comunale ancora tacciono ".

non è un dimenticanza ma è una grave omissione voluta. Ancora più grave perché evidentemente il termine legalità si accende come un interruttore ma solo come propaganda e al servizio di fini personalistici

Nessuna condanna dai gruppi di maggioranza, orientati a sinistra, per l'attentato intimidatorio e, secondo l'opposizione, "".