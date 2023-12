Bonelli e la parabola verde (d'imbarazzi): dallo scandalo Soumahoro all'accusa di patriarcato

C'è ovviamente l'ecologismo prima di tutto. Perché la giustizia sociale, a casa loro, va di pari passo con la giustizia climatica. Epperò è un ecologismo un tanto al chilo. Quello della serie che, pur di dare contro al governo, ti spinge ad esporre alla Camera quattro o cinque sassi dell'Adige in secca. "In situazione di normalità stavano sul fondo, invece io li ho presi a piedi..." . Quasi uno show, quello di Angelo Bonelli, se non fosse che dall'altra parte della barricata c'era il premier Giorgia Meloni. "Presumo lei non voglia dire che io in cinque mesi ho prosciugato l'Adige. Neanche Mosè..." . Ha risposto lei. E lui muto. Sarebbe potuto bastare questo siparietto a descrivere la parabola del deputato green: catapultato in Aula grazie ai voti del Pd (perché lui e il fido Nicola Fratoianni, assieme, sarebbero andati poco oltre lo zero-virgola) e subito schiantato contro il muro. Poi, però, sono arrivati gli scandali che lo hanno messo a nudo su due dei temi che più gli stanno a cuore: l'accoglienza degli immigrati e la lotta al patriarcato.

A far esplodere l'ultima bega è stata la co-portavoce del partito, Eleonora Evi, che ieri si è dimessa dall'incarico criticando aspramente Bonelli. "Non sarò la marionetta del pinkwashing" , ha detto sbattendo la porta. E poi: "È l'ennesimo partito personale e patriarcale" . Insomma la sua sarebbe stata una "mera carica di facciata" . Un vera e propria doccia fredda per i compagni in salsa green che, sino al giorno prima, erano in giro a starnazzare contro le destre patriarcali e anti femministe. Non che le dimissioni della Evi siano state dettate da un vero revanscismo rosa. La realtà dietro la pantomima dei verdi è il collasso del partito guidato da Bonelli. Un partito che conta più dirigenti che iscritti e che a livello politico non è mai riuscito a incidere qualcosa. A pesare, sicuramente, oltre all'inesistenza nelle urne, è il peso che si portano dietro lo scandalo legato alle cooperative della famiglia Soumahoro.