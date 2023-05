"Borsellino? Non ti devi permettere...". Così Mulè asfalta Di Battista

Ricorreva ieri il trentunesimo anniversario della strage di Capaci, l'attentato firmato Cosa Nostra a causa del quale persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Antonio Montinaro e Rocco Dicillo: un avvenimento, quello delle stragi di mafia, ricordato anche nel corso della puntata di DiMartedì, e che ha provocato un acceso scontro in studio tra Giorgio Mulè e Alessandro Di Battista.

La lite in diretta

"Trentuno anni fa, intorno a quest'ora, le dieci e mezza" , ricorda il portavoce di Forza Italia, "io con le lacrime agli occhi scrivevo uno degli articoli più difficili perché avevano ammazzato un mio amico a Capaci" . Chiaro il riferimento al terribile episodio del 23 maggio 1992, quando gli attentatori non esitarono a far saltare in aria un tratto dell'autostrada A29 nei pressi di Capaci pur di levare di mezzo una volta per tutte Giovanni Falcone. Oltre alla morte del giudice, della moglie e di tre agenti della scorta, a causa dell'attentato che scattò alle ore 17:57, vi fu il ferimento di altre 23 persone, tra cui gli agenti Paolo Capuzza, Angelo Corbo, Gaspare Cervello e l'autista giudiziario Giuseppe Costanza. Un evento indelebile e una macchia nella storia del nostro Paese.

"Tu non c'eri" , prosegue Giorgio Mulè rivolgendosi polemicamente all'ex grillino. "Tu che adesso interpreti Borsellino...tu non lo hai conosciuto" . "Avevo quattordici anni" , tenta di controbattere Di Battista, venendo tuttavia subito bloccato dal suo interlocutore. "Tu non sai che cosa era il garantismo, l'imparzialità di quella persona" , prosegue il deputato azzurro, "quindi non ti riempire la bocca delle parole di una persona che non conosci" . "Io conosco Salvatore, il fratello, che conosce Paolo meglio di lei" , replica stizzito Alessandro Di Battista.