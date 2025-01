Botta e risposta con Renzi sui soldi arabi. "Buon senso", "No, norma ad personam"

Ascolta ora 00:00 00:00

Stilettate a distanza tra Giorgia Meloni e Matteo Renzi (foto). «La cosiddetta norma anti Renzi contenuta nella manovra è un’iniziativa parlamentare che condivido.

Penso sia normale vietare a chi rappresenta gli italiani in Parlamento di prendere soldi da Stati esteri non appartenenti neanche alla Ue. È una questione di buon senso. Poi se il senatore Renzi dice che ci sono anche altri che lo fanno, c’è la differenza fondamentale che tutti gli altri hanno avuto la creanza di lasciare il Parlamento. Il senatore Renzi rappresenta l’Italia, e quello che fa coinvolge l’Italia».

Immediata la risposta del leader di Iv: «Parlando di me Meloni ha detto una verità: ha ammesso che la norma ad personam è stata fatta contro di me, all’improvviso, per farmi smettere di fare il parlamentare. Quello che io faccio - ha aggiunto - è pubblico, trasparente e regolare.

Ma rassicuro la premier: non la accontento lasciando il seggio e continuerò a fare il parlamentare di opposizione rispettando tutte le leggi di questo Paese. Tra il portafoglio e la libertà ho sempre scelto la libertà».