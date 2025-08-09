Calabria, regione al voto il 5 e 6 ottobre

Le Regionali in Calabria si svolgeranno il 5 e 6 ottobre. L'ufficialità arriva dal vicepresidente della giunta regionale della Calabria, Filippo Pietropaolo, che ha firmato il decreto di indizione del voto che poi è stato pubblica sul bollettino ufficiale della Regione.

''Ho appena firmato il decreto con il quale si formalizza l'indizione delle elezioni del presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Calabria nei giorni di domenica 5 e lunedì 6 ottobre 2025'', ha annunciato Pietropaolo sul sito della Regione. Che, poi, ha aggiunto: ''Il centrodestra con la guida del presidente Roberto Occhiuto, forte della positiva esperienza di governo di questi quasi quattro anni è pronto a rivincere. Saranno i calabresi a decidere il futuro della nostra Regione". E ancora: "Noi siamo determinati, con grande entusiasmo, raccontando tutto ciò che abbiamo fatto e ciò che vogliamo continuare a fare''.

Il centrosinistra, invece, brancola ancora nel buio sul nome del possibile sfidante di Occhiuto. In Calabria "il M5S vorrebbe avere l'onore di guidare la coalizione e io spero che sia la più ampia possibile", dice al Corriere della Sera la deputata del Movimento 5 Stelle Vittoria Baldino, presente nella lista dei papabili candidati presidenti insieme a Pasquale Tridico e Anna Laura Orrico. Per quanto riguarda la lettera intimidatoria inviata al Comune di Paludi (Cosenza), di cui è sindaco suo padre, commenta: "Io non ho paura, ma questa vicenda ha coinvolto direttamente la mia famiglia: anche per questo non ho esitato a rivolgermi alle autorità competenti". Baldino si dice "molto orgogliosa della forza politica che rappresento e i calabresi ci danno molta fiducia - rimarca - : vuol dire che le battaglie che facciamo sulla sanità, sulla legalità e sulle infrastrutture portano dei risultati".

Anche gli alleati, Pd e Avs, però, rivendicano la scelta del candidato presidente della Calabria. "Da elettore non sarei felice di vedere un risiko di nomi sui giornali", ha aggiunto Baldino che sentenzia: "Il fronte progressista unito saprà scegliere nell'interesse dei cittadini".