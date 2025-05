Caos in Campidoglio sull'assessore: FdI e Lega chiedono chiarezza, il M5s le dimissioni

Ascolta ora 00:00 00:00

Un articolo pubblicato dal quotidiano Il Domani sta creando un certo scompiglio in Campidoglio. Al centro della bufera si trova l'assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda del Comune di Roma Capitale, Alessandro Onorato. Secondo il quotidiano, l'esponente della giunta di Roberto Gualtieri sarebbe parte di una presunta compravendita di un immobile da una società beneficiaria di appalti dal Comune. L'assessore ha già smentito e a margine della conferenza del Roma Pride 2025 si è detto " sconcertato " dall'articolo pubblicato dal quotidiano edito da Carlo De Benedetti, sottolineando che è " tutto pubblico e trasparente. La mia attività è specchiata ". Per questo motivo, ha aggiunto: " ho dato mandato di querelare Il Domani ".

Ma le sue parole non hanno placato le opposizioni, che vogliono vederci chiaro e chiedono che sia Onorato che il sindaco Gualtieri riferiscano per avere i dettagli di chiarezza su quanto scritto dal quotidiano. " La vicenda che chiama in causa l'assessore Onorato ha il preludio di un romanzo a puntate. Noi, pur esterrefatti per le notizie uscite, rimaniamo garantisti e per ora non chiediamo le dimissioni dell'assessore. Ma riteniamo doveroso che il sindaco e lo stesso Onorato vengano immediatamente a riferire in aula per fare luce su una questione che rischia di compromettere una continua e serena azione amministrativa della città ", dicono dal gruppo di Fratelli d'Italia. Questa posizione è stata espressa anche dal gruppo della Lega, che nella sua nota ha voluto sottolineare che " gli assessori agiscono nell'interesse pubblico e sono tenuti a rispettare criteri di trasparenza, imparzialità e correttezza ". Serve, hanno aggiunto, " un immediato chiarimento del sindaco Gualtieri in aula Giulio Cesare ". Il quotidiano Il Tempo, poi, riferisce che dal gruppo del Movimento 5 stelle è stata avanzata una richiesta di dimissioni di Onorato e che lo stesso gruppo sta preparando un'interrogazione.