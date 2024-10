Caos treni, Salvini: "Colpa di un'impresa privata, ne risponderà"

Ascolta ora 00:00 00:00

Oltre 100 treni cancellati e ritardi fino a quattro ore. Un guasto tecnico ha causato caos e proteste, che seguono quelle registrate in estate per il programma di manutenzioni sulla rete. Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini è intervenuto alla Camera per il question time e sta seguendo gli sviluppi, nel mirino un'impresa privata "che ha fatto male il suo lavoro" e che "ne risponderà": "Ho chiesto nomi, cognomi, indirizzi e codici fiscali di quelli che non hanno fatto il loro lavoro, quando ci sarà questa conclusione lo saprò e lo saprete".

A margine del question time, il vicepremier ha evidenziato di aver chiesto che emergano le responsabilità: "A quanto mi risulta, i tecnici mi dicono esserci stato un errore stanotte di un'impresa privata che ha piantato un chiodo su un cavo e poi diciamo che il tempo di reazione di fronte a questo errore, e conto che il privato ne risponderà, non è stato all'altezza di quello che la seconda potenza industriale d'Europa deve avere” . Salvini ha aggiunto di aver chiesto una verifica delle centraline di alimentazione in tutta Italia, perché "non è possibile che un errore di un privato possa fermare mezza Italia” .

Il ragionamento del ministro è tranchant, un chiodo non può rovinare la giornata di lavoro a migliaia di italiani. Interpellato sui ritardi registrati negli ultimi mesi, Salvini non ha utilizzato troppi giri di parole: "I tecnici mi dicono che stanno recuperando anni di mancati investimenti”. Attesi aggiornamenti a stretto giro, attesi in commissione anche RFI e Ferrovie dello Stato: “È giusto che spieghino” . La sinistra ha colto la palla al balzo per denigrare il governo e non sono mancate le immarcescibili richieste di dimissioni.

“Le opposizioni chiedono le dimissioni da due anni perché vivo, respiro e perché mi alzo la mattina. Io devo trovare i soldi da investire sulla rete. Se poi un operaio, di notte, pianta un chiodo e ferma l’Italia non è possibile che la seconda potenza industriale sia nelle sue mani”

Salvini sul punto è stato perentorio: