Il rapper Baby Gang è in carcere per sparatoria. Soumahoro va a trovarlo

Aboubakar Soumahoro sta cercando di far parlare di sé per l'attività politica, consapevole che se non agisce subito difficilmente alle prossime elezioni troverà qualcuno disponibile a candidarlo. Nessuno vorrà replicare l'errore di Avs, che pensava di portare in parlamento un paladino dei diritti dei migranti e che si è trovato, invece, tra le proprie fila il marito di un'indagata nell'ambito dell'inchiesta legata alle cooperative pro migranti Karibu e Aid, finita anche ai domiciliari.

Ma lui sembra adottare il "metodo Ferragni", far finta di nulla e sperare che gli italiani abbiano la memoria corta. E così ecco che ha fondato il suo gruppo "Italia plurale" allo scopo di difendere gli emarginati. A tanti non sfuggirà sicuramente l'ironia ma il primo atto di Soumahoro dopo l'annuncio dell'associazione, che rimane comunque un mistero, è stato andare in carcere a far visita al rapper Baby Gang, nome d'arte di Zaccaria Mouhib, nato a Lecco da genitori marocchini.

Nelle ore in cui veniva data notizia dell'avvio di un nuovo procedimento contro il rapper, che si trova in carcere per aver violato gli arresti domiciliari, comminati in esecuzione di una condanna in primo grado a 5 anni e 2 mesi per una sparatoria avvenuta nel centro di Milano nel 2022, utilizzando i social. Da due settimane, hanno comunicato i membri del suo staff, " ha iniziato lo sciopero della fame per protestare contro la censura che lo sta colpendo nel modo più subdolo e violento ". Il rapper, infatti, poco prima di tornare dietro le sbarre ha fatto uscire un nuovo album che, anche in conseguenza della sua condizione detentiva, ha scalato le classifiche.

E così l'onorevole ha ben pensato di recarsi nel carcere di Busto Arsizio in cui Baby Gang si trova recluso, portando all'esterno un suo messaggio: " Ho iniziato uno sciopero della fame perché sembra di vivere nel '700. Sciopero per le condizioni di vita dei detenuti. La mia infanzia è stata risucchiata in un sistema ingiusto. La libertà di espressione va tutelata. Grazie per la tua visita ", avrebbe detto il rapper a Soumahoro, al quale probabilmente non interessa diventare strumento di marketing per il giovane, classe 2002.