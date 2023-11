Carota e "cognacchino" per Ranucci: Gasparri scatenato in Vigilanza Rai

Vivaci e taglienti botta e risposta, ma anche qualche goliardia. Martedì il conduttore di Report Sigfrido Ranucci è stato convocato in commissione Vigilanza Rai per parlare della sua trasmissione e ha dovuto fare i conti con lo show firmato da Maurizio Gasparri. Intervenuto dopo il capogruppo di FdI Francesco Filini - che ha denunciato il giornalismo di teorema della trasmissione in onda su Rai 3, con attacchi politici di matrice ideologica - il senatore di Forza Italia si è letteralmente scatenato.

Gasparri ha esordito ironizzando sulla manifestazione di Articolo 21 organizzata a sostegno di Ranucci, un piccolo corteo con protagonista anche il leader grillino Giuseppe Conte: "Mi aspettavo più seguaci, è stata una marcetta di 40 persone" . Qui il primo colpo di genio, con la bottiglietta di cognac: "Le ho portato un cordiale se ha bisogno di coraggio...", sempre riferendosi al deus ex machina di Report.

Nel corso del suo intervento, Gasparri si è poi rivolto al direttore dell'approfondimento Rai Paolo Corsini: "Cosa pensa di un certo modo di fare giornalismo? Lei che pensa dei telefiguranti, messi di spalle, come il presunto parlamentare di Forza Italia?" , in riferimento al servizio sull'eredità di Silvio Berlusconi. E ancora: "Poi c'è il telericiclo, come l'inchiesta su Urso andata in onda decine di volte. Il telericiclaggio, il telebaiardismo, telecolombia, telespia sul caso Mancini, telelavitola" . Ed ecco il secondo colpo di scena, l'azzurro ha tirato fuori una carota come altro omaggio al giornalista: "L'ho portata, se qualcuno ha paura della commissione di Vigilanza..." .