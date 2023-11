"Si rifornisce da spacciatori". Ranucci senza più limiti: insulti choc a Gasparri

Acceso botta e risposta tra Sigfrido Ranucci e Maurizio Gasparri in commissione di Vigilanza Rai durante l'audizione del giornalista durante le repliche di quest'ultimo. " Qui fuori c'è stata una marcetta di quaranta persone, contavo su un numero di accompagnatori maggiori. Telefigurante, telericiclo, telericiclaggio, telebaiardo, telecolombia. E poi teleminaccia, telespia, con la signora con il babbo incontinente che trova Renzi all'autogrill. Questo è giornalismo? ", ha detto il senatore durante il suo intervento, a fronte della relazione introduttiva del conduttore di Report. L'audizione del conduttore è stata chiesta a fronte delle puntate ripetute il cui il conduttore e la redazione di Report hanno messo nel mirino i partiti di maggioranza, anche nelle giornate elettorali.

Quando Ranucci ha replicato alle parole di Gasparri, tra i due sono iniziate le prime schermaglie e il vicepresidente della commissione, Barbara Floridia, in forza al Movimento 5 stelle, ha più volte minacciato il senatore di espellerlo. " Vedo che lei continua a rifornirsi da spacciatori di dossier falsi ", ha detto il conduttore rivolgendosi al senatore, in un susseguirsi di botta e risposta molto accesi, che solo successivamente si sono placati. La tensione era alta fin dall'inizio dell'audizione ma tutto si è svolto nella massima correttezza. Anche la discussione tra i due si è spenta senza problemi.

Al termine dell'intervento di Ranucci, è stato nuovamente il turno di Gasparri, che ha chiesto la parola per un annuncio: " Voglio denunciare che in questo momento un sito che è della Rai, quello di Report che riporta notizie e commenti su questa audizione, ha delle risposte che so bene che sui social non sono della redazione ma della gente e ce ne sono di vario tenore indirizzate alla mia persona una delle quali dice: 'bisogna usare il passamontagna per affrontare uno come Gasparri' ". Il riferimento al senatore è al live twitting del profilo di Report, che ha seguito passo passo l'audizione, riportandone i passaggi salienti all'esterno.