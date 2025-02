Cartelli e slogan contro Putin e Trump. Oltre un migliaio alla marcia pro Ucraina

Ascolta ora 00:00 00:00

Un migliaio di persone hanno sfilato ieri per le strade del centro della città in occasione della marcia per l'Ucraina promossa dall'associazione degli ucraini in Italia «UaMi», a tre anni dallo scoppio del conflitto.

Nel corteo ci sono anche cartelli contro il presidente americano Donald Trump che non vuole portare al tavolo delle trattative per la pace l'Ucraina e insulta il presidente Zelensky. «Trump fantoccio di Putin», recitava un cartello, mentre su un altro c'era la scritta, «in un mondo pieno di Putin, Trump, Musk, sii Zelensky». A marciare col popolo ucraino anche diversi esponenti politici, come la presidente del Consiglio comunale Elena Buscemi, il consigliere regionale di Forza Italia Giulio Gallera, Marco Cappato dei Radicali, Ivan Scalfarotto e Lisa Noja di Italia Viva, Pierfrancesco Maran del Pd.

«A tre anni dall'aggressione di Putin all'Ucraina è importate essere qui per dimostrare la nostra solidarietà al popolo ucraino, è un dovere democratico - ha spiegato Buscemi -.

Il governo italiano non dovrebbe manifestare ambiguità o sudditanza rispetto a posizioni che cercano di schiacciare l'Europa».

Più volte lungo il corteo i manifestanti hanno sventolato mazzi di chiavi scandendo, «liberate i prigionieri del Cremlino».