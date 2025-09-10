"Casa Calabria 100". La proposta di Occhiuto contro lo spopolamento

La campagna elettorale del presidente uscente della Calabria, Roberto Occhiuto, si arricchisce di una nuova proposta: "Casa Calabria 100". A spiegarla in un video pubblicato su Instagram è proprio il candidato del centrodestra.



“Sto correndo come un pazzo in tutte e 5 le province calabresi, però per un attimo mi sono fermato", dice Occhiuto mostrando la mano aperta con tutte e cinque le dita ben visibili, un chiaro riferimento alla gaffe commessa dal suo sfidante, il grillino Pasquale Tridico che aveva parlato di tre province. "Nelle ultime settimane vi ho parlato di tutte le cose che abbiamo fatto negli ultimi 4 anni, oggi no. Oggi voglio parlarvi di una delle prime cose che farò dal 7 di ottobre, e questa volta non è una mia idea", prosegue Occhiuto che, poi, aggiunge: "È un’iniziativa che ho letto qualche tempo fa sulla stampa, riguarda il Trentino che ha dato degli incentivi a quelli che vogliono trasferirsi nei borghi del Trentino”. E poi annuncia: “Faremo la stessa cosa in Calabria, si chiamerà ‘Casa Calabria 100’, perché daremo fino a 100mila euro per acquistare e ristrutturare delle abitazioni nelle aree interne della Calabria, quelle che si stanno spopolando".

Il governatore uscente spiega di non averla potuto avviare prima perché a maggio scorso "non avevamo le risorse", mentre oggi "le abbiamo perché qualche giorno fa è stato depositato il nuovo regolamento per la revisione di medio periodo delle risorse dell’Unione europea. Occhiuto spiega "che si possono spendere o per il ReArm, e a noi questo non interessa, o per l’idrico, e infatti spenderemo molte risorse per l’idrico in Calabria, oppure per il social housing, cioè per il diritto all’abitazione". Ecco, dunque, l'idea di "di destinare una parte consistente di queste risorse per l’acquisto e la ristrutturazione di abitazioni nelle aree interne della Calabria, nelle aree soggette a maggiore spopolamento".

Occhiuto propone, quindi, di dare un "per acquistare una casa in un comune di un’area interna a tutti quelli che trasferiranno la propria residenza in questi comuni". L'esponente forzista conclude: "Praticamente diremo al mondo che la Calabria dà un incentivo a chi decide di vivere nella Regione più bella del mondo”.