Casaleggio tranchant: "Del M5s di mio padre è rimasto solo il nome"

L'ex pentastellato Davide Casaleggio

Ascolta ora 00:00 00:00

Del Movimento 5 Stelle delle origini è rimasto solo il nome e forse ancora per poco: non ha dubbi Davide Casaleggio. L’imprenditore, figlio dello scomparso cofondatore del movimento Gianroberto, ai microfoni di ReStart su Rai 3 si è soffermato sullo scontro tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo, evidenziando come oggi il Movimento sia distante anni luce da quello pensato dal padre: “Sicuramente rimane la grande consapevolezza del fatto che si può fare, che i cittadini possono scegliere i loro rappresentanti, definire il proprio programma, insieme. È possibile farlo. È una scelta politica non coinvolgere i propri aderenti ed oggi devono spiegare perchè non vogliono farlo, visto che è stato dimostrato che è possibile” .

Spesso critico nei confronti della linea adottata da Conte, Casaleggio ha rimarcato che spesso tutte le strutture del potere si abituano a quel potere e cercano di esercitarlo senza coinvolgere nessun altro. Sicuramente il padre sarebbe deluso da un epilogo simile: “Sarebbe sicuramente intristito dal finale, se vedesse. Mio padre oggi sarebbe interessato alle nuove tecnologie, anche alla trasformazione della politica da parte dell'Intelligenza artificiale” .

Incalzato sul tema, Casaleggio ha affermato di sentire Grillo occasionalmente – “ho affetto nei suoi confronti” – mentre con Conte la rottura appare insanabile: “Non lo sento da qualche anno. Lui ha un’idea radicalmente diversa dalla mia di coinvolgimento e di trasparenza: io amo contornarmi di persone che stimolano il pensiero e cose sul futuro” .

Recentemente il presidente dell’Associazione Rousseau aveva stroncato la linea di Giuseppi, non ritenuto all’altezza per rilanciare le sorti del M5s.

“collezionare un insuccesso dietro l’altro”: "È rimasta solo la gestione del potere, l'unica cosa di cui si discute sono le regole interne per far contento qualcuno. Ma non è mai stato questo l'obiettivo del M5S che abbiamo creato. Se è rimasta solo la gestione del potere non è più utile"

In una intervista alla Stampa aveva accusato l’autoproclamato avvocato del popolo di