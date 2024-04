Caso Puglia, Michele Emiliano sarà audito in Commissione Antimafia

In Commissione parlamentare Antimafia si preparano le audizioni del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e del procuratore di Bari, Roberto Rossi. Alla luce di quanto emerso, infatti, si rende necessario approfondire i dettagli del "caso Bari" a seguito dell'inchiesta e l'arrivo della Commissione di accesso al Comune. Non sono ancora stati riferiti i dettagli ma Chiara Colosimo, che presiede la Commissione, sarebbe orientata in tal senso e le audizioni dovrebbero tenersi già nei prossimi giorni, con data da definirsi.

" La presidente Colosimo ha accolto la mia richiesta di convocare il governatore della Puglia in tempi brevi. Presto dovrebbe essere fissata una data. È arrivato il momento che Michele Emiliano spieghi cosa sta succedendo in quella Regione e a Bari ", ha dichiarato la senatrice di Italia Viva, Raffaella Paita. La situazione della Puglia si fa più complicata ogni giorno che passa ed è stata ulteriormente aggravata dalle dichiarazioni del candidato sindaco di Bari, Michele Laforgia. L'uomo sostenuto dal M5s è l'ex difensore di Alfonsino Pisicchio, l'ex assessore della Regione Puglia, ed ex commissario Arti, che dallo scorso 10 aprile a seguito dell'indagine per truffa, corruzione e finanziamenti illecito ai partiti. " l messaggio di Emiliano a Pisicchio in cui il governatore gli avrebbe chiesto di dimettersi? Pisicchio è venuto nel mio studio il pomeriggio di quel giorno, qualche ora prima di esser arrestato, dicendo che aveva ricevuto quel messaggio da Emiliano ", ha spiegato Laforgia a "Un giorno da Pecora"

Lo stesso Pisicchio ha mostrato al gip il messaggio Whatsapp in cui il governatore Emiliano lo informava dell'indagine a suo carico, intimandogli di lasciare la carica prima di essere cacciato. Tutto questo la mattina prima dell'arresto. " Sono rimasto abbastanza sorpreso, sia per il mezzo sia per il contenuto ", ha detto ancora Laforgia. A fronte di quanto sta accadendo, i gruppi di opposizione della giunta Emiliano in Regione Puglia hanno annunciato una mozione di sfiducia. Con l'uscita del M5s dalla maggioranza, proprio in ragione alle vicende giudiziarie che stanno colpendo il Pd regionale, Emiliano non dispone più della maggioranza. Una situazione ulteriormente aggravata dall'uscita, per diversi motivi, dal gruppo del Pd da parte di Michele Mazzarano e Anita Maurodinoia e le dimissioni dalla carica di capogruppo della lista civica Con Giuseppe Tupputi.

Tra voto di scambio di esponenti del Pd, omissione del controllo delle aziende municipalizzate da parte di Decaro e le dimissioni anticipate dall'Arti qualche ora prima dell'arresto di collaboratori stretti di Emiliano, il quale parla di una pura coincidenza, si capisce come la sinistra in Puglia sia arrivata alla deriva

