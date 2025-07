Caso Sangiuliano, pm Roma chiude indagini: Boccia a rischio processo

Stalking aggravato, lesioni, interferenze illecite nella vita privata, diffamazione e false dichiarazioni nel curriculum. Sono queste le accuse, compiute a danno dell'ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, che la Procura di Roma contesta a Maria Rosaria Boccia a cui è stato notificato l’atto di chiusura delle indagini preliminari. Un atto che anticipa la richiesta di rinvio a giudizio.

L’inchiesta, nata a seguito di un esposto presentato nell’estate del 2024 dall’ex ministro della Cultura che figura nel procedimento come parte lesa così come sua moglie e il suo ex capo di gabinetto Francesco Gilioli, è coordinata dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini e dalle pm Giulia Guccione e Barbara Trotta. Lo scorso settembre i carabinieri del nucleo investigativo hanno perquisito l’abitazione della donna e sequestrato del materiale informatico, tra cui telefoni cellulari, mentre, in marzo, Boccia è stata interrogata dai magistrati titolari del fascicolo.

L'inchiesta, che riguarda fatti avvenuti tra maggio 2024 e aprile 2025, descrivono un quadro inquietante fatto di pressioni psicologiche, controllo ossessivo e tentativi di condizionamento della vita pubblica e privata di Sangiuliano da parte della Boccia dopo la fine della relazione con l'allora titolare del Mic. La donna, secondo quanto ricostruito dalla Procura di Roma, avrebbe procurato un forte stato di ansia, paura e stress in Sangiuliano che sarebbe stato poi costretto a modificare le proprie abitudini di vita fino a rassegnare le dimissioni da ministro.

Tra le accuse pesano soprattutto la richiesta di un incarico fiduciario presso il ministero della Cultura, l’accesso non autorizzato al cellulare personale di Sangiuliano, la sottrazione della fede nuziale, la pubblicazione sui social di immagini private senza consenso e minacce implicite e dirette alla moglie del ministro. Ma non solo. Il 17 luglio 2024 a Sanremo, Boccia avrebbe aggredito fisicamente Sangiuliano, procurandogli un taglio al cuoio capelluto di oltre nove centimetri, refertata come lesione personale.

Il 9 agosto 2024, invece, la donna avrebbe costretto Sangiuliano a confessare il tradimento alla moglie e avrebbe registrato la telefonata di nascosto. Un aufio che, poi, sarebbe stato diffuso alla stampa e alle televisioni.