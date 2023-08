“Castrazione chimica contro stupratori e pedofili”. Salvini e la Lega rilanciano la proposta

Lo stupro di Palermo, che ha visto 7 giovani tra i 17 e 22 accanirsi contro una coetanea, sta facendo discutere animatamente l'opinione pubblica. La condanna contro gli stupratori è, ovviamente, bipartisan, ma il fatto ha portato a inevitabili riflessioni sulla deriva delle nuove generazioni. Episodi di questo tipo sono sempre più frequenti tra i giovanissimi, oltre che tra gli adulti, come dimostrano le cronache. Motivo per il quale il governo sta lavorando a provvedimenti ad hoc. Particolarmente colpito dalla vicenda di Palermo è stato il ministro Matteo Salvini, che fin dalle prime battute di questo caso, appena i giornali hanno iniziato a parlarne, ha riproposto una soluzione che da tempo la Lega sostiene contro gli stupratori: la castrazione chimica.

Lo ha poi ribadito anche in una diretta su Facebook: " Uno stupratore o un pedofilo, italiano o straniero che sia, la deve pagare fino in fondo. E siccome sono dei malati, i malati vanno curati e messi poi in condizione di non ripetere la loro follia ". Quindi, ha aggiunto, " il blocco androgenico, o la castrazione chimica, secondo me in via sperimentale anche in Italia potrebbe servire come dissuasione nei loro confronti ". Il pensiero del leader della Lega è condiviso anche dal partito, tanto che la sezione siciliana ha indetto in questi giorni una petizione affinché la proposta arrivi in Aula per la discussione. " Castrazione chimica per stupratori e pedofili: firma anche tu. Stupro Palermo: la Lega Sicilia lancia una raccolta firme ", si legge nell'incipit della petizione lanciata sui social da Annalisa Tardino, eurodeputata e coordinatrice regionale in Sicilia.