Salvini salta il Cdm "per motivi personali" e rientra a Milano

Ascolta ora 00:00 00:00

Quindici minuti di riunione. O poco più. Con una seduta lampo, il consiglio dei ministri odierno ha approvato - a quanto si apprende - il decreto che contiene misure in materia di giustizia. Iniziata con quasi un'ora e mezzo di ritardo rispetto all'orario previsto, l'assemblea si è svolta in assenza del vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, rientrato a Milano per motivi personali.

Per stasera, invece, era in programma un presidio della Lega al quartiere Corvetto di Milano, appuntamento al quale Salvini aveva però già detto che non sarebbe andato. L'assenza del vicepremier all'odierno consiglio dei ministri capita dopo le scintille scoppiate tra Lega e Forza Italia in commissione Bilancio al Senato sul taglio del canone Rai, proposta alla quale il partito azzurro aveva manifestato la propria contrarietà, facendo irrigidire il Carroccio.

A seguito di quelle frizioni, era stato in particolare il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani a smorzare le tensioni, ribadendo la posizione di coerenza del partito azzurro. Berlusconi - aveva infatti spiegato il segretario nazionale di FI - si era sempre detto contrario al taglio del canone Rai. Quello odierno è stato peraltro l'ultimo Consiglio dei ministri al quale partecipava il meloniano Raffaele Fitto, pronto a fare le valigie per Bruxelles, dove ricoprirà l'incarico di vicepresidente esecutivo della Commissione europea. A quest'ultimo, il presidente del consiglio Giorgia Meloni ha rivolto un ringraziamento particolare per il lavoro svolto.

Al termine del Consiglio dei ministri, a quanto si apprende, si è riunita una seduta straordinaria del Cipess, presieduto dal presidente del consiglio dei ministri Giorgia Meloni, convocato in particolare per adottare alcuni importanti provvedimenti riguardanti le politiche di coesione.

Tra i punti dall’ordine del giorno anche l’informativa sulla Metropolitana di Napoli linea 1. Alla riunione, partecipano il sottosegretario di Stato Alfredo Mantovano, i ministri e tutti i soggetti che compongono il Comitato.