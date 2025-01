“Centri per migranti? Funzioneranno”. Rama zittisce la sinistra

Edi Rama

Progressisti a confronto. Se il vizio della sinistra italiana rimane quello di criticare a priori qualsiasi decisione volta a mitigare l’immigrazione irregolare, dall’altra parte del Mar Adriatico, la sinistra albanese, per voce del premier Edi Rama, è convita che l’operato di Giorgia Meloni possa avere un effetto di “deterrenza”. Si parla ovviamente dei centri per i migranti in Albania e, di conseguenza, delle polemiche che hanno accompagnato l’intesa tra la maggioranza italiana trazione centrodestra e l’Albania.

In occasione del summit sull’energia di Abu Dhabi c’è tempo anche per discutere di immigrazione, una matassa che mette in difficoltà tutti i Ventisette paesi dell’Unione europea ma non solo. A margine dell’incontro con la premier italiana, Rama risponde senza esitare ai giornalisti. A chi gli chiede se l’intesa con l’Italia funzionerà, il primo ministro albanese risponde: "Credo di sì, vediamo, i centri hanno già avuto un ruolo di deterrenza" . Una stoccata che si inserisce perfettamente nel dibattito pubblico italiano ma smonta in piccoli pezzi la narrazione del Partito democratico italiano e soci. Interrogato sui costi dell’operazione anti-migranti, Rama ricorda il rapporto di “fratellanza” tra i due Paesi.

"Quando si tratta di fratellanza, alleanze e vicinanze come quella che abbiamo con l'Italia non deve sempre convenire. Sennò perché siamo amici, fratelli e alleati? Quando ci sono cose difficili si devono fare” , chiarisce senza tanti giri di parole. E aggiunge: “L'Italia - sottolinea il premier dell'Albania - ha fatto per noi, grazie ai governi italiani, cose che non convenivano” . Gli esempi del premier albanese sono tanto importanti quanto toccanti: “Non era interesse italiano portare missioni umanitarie, dell'Esercito quando c'erano in Albania situazioni brutte. Non dimenticherò mai, quando ci fu il terremoto, che i Vigili del fuoco italiani furono i primi ad arrivare: vennero in tanti e con un'organizzazione puntuale, entrarono sotto le macerie, rischiando la vita. Venivano per la prima volta in un Paese straniero. Come si possono dimenticare queste cose? Non è un problema di convenienza ma di fratellanza" .

Con un messaggio di affetto verso il Belpaese: “Io ho questo problema, che sono molto filo-italiano, ammetto di non essere molto oggettivo quando si parla di Italia". Rama riconosce che anche in Albania, e soprattutto nella stampa albanese, “ci sono state molte polemiche ”, ma rimanda al mittente qualsiasi accusa.

“Matteo Renzi? Lui è un grande motore di proposte…”

Intanto, con uno spirito scherzoso, c’è tempo anche per una piccola frecciata al leader di Italia Viva., conclude Rami sulla proposta del leader centrista di utilizzare i centri migranti a Shengjin e Gjader per i detenuti albanesi.