"Centrodestra al 46%, il Pd perde voti". Ghisleri smonta le favole della sinistra

La narrazione portata avanti dalla sinistra si scioglie come neve al sole. Il fronte rosso continua imperterrito a sparlare di chissà quale crollo del centrodestra che, a detta dei gufi, non godrebbe più di un grande sostegno del nostro Paese. Ma davvero la luna di miele con gli elettori è terminata? Assolutamente no, e l'ultimo sondaggio di Swg lo dimostra: la coalizione continua a correre, incassando altri consensi rispetto alle ultime settimane. Alla rilevazione in questione si aggiunge l'analisi dell'esperta Alessandra Ghisleri, che ha scattato una limpida fotografia sull'attuale scenario della politica italiana e del momento che stanno attraversando i singoli partiti a circa un anno dall'insediamento del governo guidato da Giorgia Meloni.

La nota sondaggista, intervistata per la rubrica Primo Piano dell'agenzia Italpress, è stata chiarissima: Fratelli d'Italia è al di sopra del 26% che aveva ottenuto alle elezioni politiche il 25 settembre 2022, la Lega di Matteo Salvini è tornata in doppia cifra e ha oltrepassato quota 10%, Forza Italia si attesta tra il 6,5% e il 7,5%. Senza alcun dubbio l'emergenza immigrazione e il peso dell'inflazione hanno fatto registrare un lieve calo rispetto al boom di marzo-aprile, ma comunque il direttore di Euromedia Research ha affermato che il centrodestra " viaggia sempre tra il 43 e 45%, con punte del 46%, sembra stabile sui suoi numeri ". Un ottimo livello, senza dimenticare che all'orizzonte vi è la manovra di fine anno: la Legge di Bilancio con poche risorse economiche a disposizione sarà difficile, ma la coalizione non rinuncerà a mettere nero su bianco una serie di misure per continuare a rispettare il programma elettorale e il mandato popolare ricevuto.

Se da una parte i partiti che compongono la maggioranza possono sorridere, dall'altra le opposizioni sono scure in volto per una situazione tutt'altro che entusiasmante. A partire dalla fragilità delle loro proposte e dalle infinite spaccature, che sono tra le cause dell'attuale affermazione del centrodestra. E anche perché la lotta incrociata non sta producendo effetti positivi per quella che dovrebbe essere la prima forza politica di opposizione: Ghisleri ha affermato che Elly Schlein " ha avuto un'estate complicata ". Cosa è accaduto nello specifico? " In molti si sono spostati in Italia Viva o in Azione " in quanto il segretario del Partito democratico " ha preso delle posizioni molto nette e differenti da quelle che il Pd ha portato avanti fino ad oggi ".

In sostanza i dem sono pericolosamente al di sotto della famosa soglia psicologica del 20%, precisamente tra il 18 e il 20%. Un livello di allarme in vista delle elezioni europee che si terranno tra il 6 e il 9 giugno 2024: se il Partito democratico dovesse maturare un risultato inferiore al 20% dal minuto dopo scatterebbe il processo a Schlein che, a causa della forte pressione della minoranza interna, potrebbe compiere il passo indietro lasciando spazio all'ennesimo nuovo segretario.