Il centrodestra cresce, Pd e M5S sono al palo: il sondaggio gela Schlein e Conte

La narrazione portata avanti dalla sinistra nostrana è del tutto differente dalla realtà dei fatti, che invece continua a fotografare una situazione assai differente: Partito democratico e Movimento 5 Stelle passano il tempo sostenendo una presunta distanza tra le esigenze del nostro Paese e le ricette politiche messe in campo dal governo. Ma dal sondaggio Swg per La7 emerge un contesto ben diverso: nel complesso il centrodestra aumenta il consenso a proprio favore, mentre le opposizioni pagano il momento di fragilità e di scarsa capacità attrattiva verso l'elettorato.

In testa resta sempre Fratelli d'Italia che, nonostante un calo dello 0,3%, può vantare il 28,3% delle intenzioni di voto. Flessione negativa per il Partito democratico, che nel giro di una settimana perde lo 0,2% e si attesta al 20,1%. A questo punto il Pd è a un passo dal tornare sotto la soglia del 20%, scenario che potrebbe verificarsi a breve se dovesse confermare il periodo ballerino. Segue il Movimento 5 Stelle: per i grillini, stabili al 16,3%, non si registrano cambiamenti di forza in sette giorni.

Prosegue il momento positivo per la Lega: il Carroccio di Matteo Salvini mette a segno una crescita dello 0,3% che porta il partito di via Bellerio al 9,6%, a pochi punti percentuali dalla quota del 10%. Anche per Forza Italia arrivano ottime notizie: gli azzurri possono contare su un aumento dello 0,4% che li porta al 7,5%. Resta netto il vantaggio ai danni di Azione di Carlo Calenda che, sebbena salga dello 0,2%, con il suo 3,7% dovrebbe più che raddoppiare la propria forza per tentare di sorpassare i forzisti.

Infine si trovano le formazioni politiche che hanno minore consenso: Verdi-Sinistra italiana invariato al 3,3%, Italia Viva di Matteo Renzi al 3% (-0,1%), +Europa di Emma Bonino al 2,6% (+0,3%), Per l'Italia con Paragone all'1,9% (-0,2%) e Unione popolare stabile all'1,7%. Il sostegno alle altre liste ammonta al 2%, in calo dello 0,4%. Scende anche la quota di coloro che preferiscono non esprimersi, che passa dal 40% della scorsa settimana all'attuale 37%.

I numeri non lasciano spazio a libere interpretazioni e mettono in risalto una realtà inequivocabile: il centrodestra si conferma ancora una volta in buona salute e così spazza via le tesi secondo cui sarebbe terminata la luna di miele con gli elettori. Che invece continuano a premiare la coalizione di governo: l'area formata da Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia vanta il 45,4% delle intenzioni di voto, in crescita dello 0,4% in sette giorni.

Dall'altra parte il fronte giallorosso sproloquia e viene punito dagli italiani, che evidentemente non gradiscono la visione del Paese delineata da un'opposizione pregiudiziale. Elly Schlein e Giuseppe Conte non fanno altro che scagliarsi contro il governo, convinti di essere rappresentanti di chissà quale impellente necessità di invertire la rotta dell'Italia. Il segretario del Pd e il presidente del M5S si rincorrono a vicenda facendo finta di cancellare le infinite spaccature. Una mossa di facciata per provare a sbandierare unità. Il risultato? Il centrodestra cresce e i giallorossi restano al palo.

Nota del sondaggio:

a) Sondaggio realizzato da SWG S.p.a.;

b) Committente La7 S.p.a.;

c) Estensione territoriale: nazionale;

d) Campione di 1.200 soggetti maggiorenni (4.394 non rispondenti);

e) Interviste effettuate nel periodo 28 giugno - 3 luglio 2023 con metodo cati-cami-cawi;

f) Il sondaggio è disponibile qui.