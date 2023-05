Il centrodestra si riprende Latina: Matilde Celentano avanti con il 68%

Latina passa al centrodestra. La consigliera comunale di Fratelli d'Italia, la fisioterapista Matilde Celentano, con il il 68%, è in netto vantaggio sul sindaco uscente Damiano Coletta che si ferma al 31%. La sfida non avrà bisogno di ballottaggio perché Matilde Celentano e Coletta sono gli unici due candidati. Il sindaco uscente era stato eletto nel 2016, riuscendo per la prima volta a sconfiggere il centrodestra presentandosi con una coalizione civica.

Conclusosi il primo mandato, Coletta si è ricandidato nel 2021, avendo stavolta dalla sua parte anche il sostegno del Pd. Il primo turno della tornata elettorale si chiuse con il candidato di centrodestra, l'ex sindaco Vincenzo Zaccheo, che ottenne la maggioranza relativa in consiglio comunale, ma al ballottaggio rivinse Coletta col 54%. Si creò la cosiddetta situazione di "anatra zoppa", ossia sindaco e consiglio comunale di colore politico diverso. Il primo cittadino, in sostanza, era privo di una maggioranza che lo sostenesse. Ma non solo. Le amministrative del 2021 diventarono una vera e propria telenovela quando, nel luglio del 2022, il Tar del Lazio annullò il risultato del voto del primo turno dopo aver riscontrato irregolarità in 22 sezioni e dispose "la rinnovazione delle operazioni elettorali limitatamente a tali sezioni".