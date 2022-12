La Cgil prepara il "Natale caldo" contro il governo: ma il sindacato è spaccato

La Cgil scende in campo contro la manovra del governo Meloni indicendo una settimana di scioperi contro la legge di bilancio. Il presidente del Consiglio è dunque nel mirino politico dei confederali al pari del suo predecessore, Mario Draghi.

" Ci mobilitiamo per una Legge di Bilancio più giusta per le persone, più utile per il Paese ". A scandirlo in un comunicato la Cgil motivando così la decisione di indire scioperi a partire da domani e fino a venerdì 16 dicembre contro la manovra del Governo Meloni. Per la Cgil, " in coerenza con le piattaforme unitarie, sono necessarie: riforme vere, ispirate dai criteri di solidarietà e giustizia sociale, fondate sulla qualità e la stabilità del lavoro, sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e su nuove politiche industriali ed energetiche capaci di prospettare un futuro per il Paese, sulla trasformazione digitale e la riconversione verde, su uno stato sociale più forte e qualificato ".

Per la Cgil la manovra premia gli evasori e la confederazione guidata da Maurizio Landini nota che a suo avviso con la flat tax fino a 85.000 euro per il lavoro autonomo, il sistema fiscale sarebbe reso ancora più iniquo e i costi della riduzione delle imposte sarebbero sempre più scaricati sul lavoro dipendente, che, nota la sigla dominante del panorama sindacale italiano, " a parità di reddito paga il triplo" di tasse. Un dato ricorrente nelle critiche alla manovra, che però non tengono in considerazione il maggiore rischio povertà tra le partite Iva a reddito e tutele più basse. Inoltre, per la Cgil la manovra "trasforma le tasse sugli extraprofitti frutto della speculazione sul caro energia in contributo di solidarietà straordinariò e cambia platea e metodo di calcolo, riducendo gli 11 miliardi di entrate, attesi dalla tassazione di Draghi, a 2,6 ".

Ma la lista della spesa della Cgil non si ferma qui. La confederazione punta anche alla rivalutazione delle pensioni, reclama maggiori risorse per il diritto all'istruzione, per la sanità che ha affrontato e sta affrontando gli effetti drammatici della pandemia. Rivendica il suo sostegno alla cancellazione della Legge Fornero e il riconoscimento della diversa gravosità dei lavori, il riconoscimento delle differenze di genere, l'uscita con 41 anni di contributi. Un programma che - ironia della sorte - è legato al patto di legislatura del centrodestra di governo. Molte di queste richieste non sono, ed è importante sottolinearlo, dissimili da quelle dell'esecutivo. Il punto sta tutto nell'approccio "tutto e subito" della Cgil che non fa i conti con i vincoli della situazione in atto. Dalla Cgil, il cui segretario Maurizio Landini è vicino da tempo a Giuseppe Conte come guida dell'opposizione, la prima prova di piazza del nuovo esecutivo, ma il sindacato è diviso.