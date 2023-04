"Che bella sorpresa sentirti". Berlusconi telefona a Salvini

Una breve telefonata in cui ha trovato spazio anche una battuta finale sul Milan. Stando a quanto riferito dagli ambienti della Lega, nel pomeriggio Silvio Berlusconi ha chiamato Matteo Salvini. Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture ha accolto con grande gioia la chiamata ricevuta sul cellulare: " Che bello sentirti! Mi hai fatto una bella sorpresa ". Il colloquio telefonico tra i due leader è durato pochi minuti.

Al termine della conversazione si è parlato pure del passaggio del turno del Milan, che ieri si è aggiudicato un posto per la semifinale di Champions League contro il Napoli di Luciano Spalletti. Il che testimonia il forte legame e la grande attenzione del Cav nei confronti della squadra rossonera, vista la sua gloriosa esperienza ai vertici che lo ha portato a essere il presidente più vincente e longevo della storia del Milan.

Nel pomeriggio Marina Berlusconi, primogenita del numero uno di Forza Italia, è arrivata all'ospedale San Raffaele dove il padre è ricoverato da due settimane. In precedenza il Cavaliere ha ricevuto la visita di Eleonora, la quarta dei suoi figli, che ha lasciato la struttura dopo oltre un'ora. Arrivata a bordo di un van dai finestrini oscurati, alla fine è andata via senza rilasciare alcuna dichiarazione ai cronisti presenti. In mattinata è arrivato anche Orazio Fascina, padre della compagna Marta. Una presenza che ormai è diventata costante nel corso di questi 15 giorni: più volte, quotidianamente, è stato visto entrare e uscire dall'ospedale.

Berlusconi, trasferito nel reparto di degenza ordinaria dopo 12 giorni in terapia intensiva, ha passato la terza notte in maniera " tranquilla ". Stando a quanto riferito dall'Adnkronos, fonti sanitarie hanno fatto sapere che per oggi non è previsto alcun nuovo bollettino sulle condizioni dell'ex presidente del Consiglio.