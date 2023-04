"Risponde alle cure". Berlusconi in degenza ordinaria: il bollettino

Articolo in aggiornamento

Prima notte fuori dalla terapia intensiva per Silvio Berlusconi. Il Cavaliere è stato trasferito ieri in un reparto di degenza ordinaria dopo 12 di ricovero presso l'ospedale San Raffaele di Milano. " Tutto bene ", ha detto ieri Paolo Berlusconi arrivando in ospedale con il sorriso sulle labbra. I giorni più preoccupanti sembrano essere stati messi alle spalle per l'ex premier, entrato in terapia intensiva a causa di un'infiammazione polmonare in conseguenza di una forma di leucemia cronica che cura da diverso tempo.