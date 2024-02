"Da che pulpito... guardatevi allo specchio". La Lega zittisce Conte e Calenda

Sono divisi su tutto, compreso il tema delle alleanza con gli altri partiti di centrosinistra. Eppure Giuseppe Conte e Carlo Calenda si ritrovano insieme per qualche minuto nella battaglia per chiedere le dimissioni dal governo di Matteo Salvini. Tutto parte dalla mozione di sfiducia individuale annunciata già nella giornata di ieri dal leader di Azione - e ribadita anche oggi in varie interviste televisive e post sui propri profili social - nei confronti del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti dopo tutte le polemiche relative alla morte di Aleksej Navalny. "S alvini ci deve mostrare la disdetta dell'accordo con Russia Unita - aveva detto Calenda -. Se non ce la mostra presenteremo nei suoi confronti, in Parlamento, una mozione di sfiducia. È gravissimo per la sicurezza nazionale che un ministro che maneggia informazioni sensibili, riservate, possa essere formalmente ancora legato a Vladimitr Putin ".

E dire che era stato proprio lo stesso ex ministro dello Sviluppo economico a chiedere a tutte le altre forze politiche di cercare di abbassare i toni dopo il decesso del dissidente russo in occasione della fiaccolata organizzata da Calenda stessa lo scorso lunedì, invitando davanti al Campidoglio le delegazioni di tutti i partiti - sia di maggioranza sia di opposizione - con l'obiettivo di creare almeno sul tema della Russia un senso di concordia istituzionale. Invece, dopo nemmeno ventiquattro ore di tempo dalla manifestazione, tutto è cambiato per l'ex candidato a sindaco di Roma, il quale ora è intenzionato seriamente a mettere alla "sbarra" il leader della Lega in Parlamento. Nonostante poi i rapporti tra lui e Conte non sono mai stato del tutto idilliaci, giusto per utilizzare un eufemismo, il capo politico del Movimento Cinque Stelle ha deciso comunque di cogliere la palla al balzo per aggregarsi in serata alla lotta anti-Salvini: " Sì, sosteremmo la mozione di sfiducia. Ci saranno le firme dei nostri parlamentari - ha detto Conte intercettato dall'Ansa fuori da Montecitorio -. Se l'accordo è quello anticipato sui giornali, la Lega e il suo leader devono risponderne, in particolare dopo l'invasione dell'Ucraina il ripudio dell'accordo era un obbligo ".