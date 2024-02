"Chi devasta va sanzionato". ll ministro inflessibile sui vandali delle scuole

Il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, è tornato sulla polemica che da giorni lo vede protagonista in relazione all'intenzione di voler attuare un giro di vite contro le occupazioni scolastiche violente. C'è chi ha sbraitato contro la repressione, chi ha urlato al nuovo fascismo, ma la verità è un'altra e tutti gli attacchi contro Valditara sono figli della solita strumentalizzazione politica. Le occupazioni delle ultime settimane hanno causato danni per svariate centinaia di migliaia di euro nelle scuole italiane, danni che dovranno essere risarciti dai contribuenti italiani mediante le tasse. Sono stati distrutti dai vandali i supporti che le scuole avevano acquistato con i soldi del Pnrr, strumenti necessari per la didattica.

" Mi dispiace che qualcuno abbia fatto finta di non capire perché ho sottolineato chi occupa e devasta. E vorrei sottolineare che la 'e' ha un valore di congiunzione, unisce. Chi occupa e devasta, chi occupando devasta. Allora tutti dovrebbero essere più corretti nell'interpretare bene le parole che ho pronunciato. Chi occupando devasta deve essere sanzionato e deve risarcire i danni ", ha dichiarato il ministro a margine del convegno "Alice nel paese del digitale. I giovani nel mondo della rete" presso l'Istituto dell'Enciclopedia italiana Treccani. Non sarebbe stato necessario, ma viste le polemiche il ministro ha dovuto specificare che " il principio che i danni devono essere risarciti, chi rompe paga, è un principio di grande responsabilizzazione. Chi è contro questo principio invita alla deresponsabilizzazione e quindi credo faccia un pessimo servizio ai nostri giovani ".