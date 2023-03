Choc in Senato: morto il dem Bruno Astorre. L'ipotesi è quella di suicidio

Choc nei palazzi della politica: quest'oggi a Palazzo Cenci è morto il senatore e segretario del Pd del Lazio, Bruno Astorre, che avrebbe compiuto 60 anni il prossimo marzo. L'uomo si trovava negli uffici del Senato e le cause della sua morte non sono ancora note. Davanti alla sede istituzionale sono arrivatu, tra gli altri, l'ex segretario del Pd, Nicola Zingaretti e la senatrice dem Cecilia D'Elia. Zingaretti, commosso e in disparte, non ha voluto rilasciare dichiarazioni.

All'interno del Palazzo anche la polizia scientifica per effettuare i rilievi di rito utili per l'indagine. L'ipotesi più accreditata al momento è quella del suicidio. Fonti parlamentari confermano l'ipotesi di un gesto volontario. La procura di Roma ha aperto un fascicolo per istigzione al suicidio. Dopo il sopralluogo la Procura, esaminate le risultanze dell'atto istruttorio, valuterà se disporre l'autopsia. L'esame autoptico viene comunque preceduto da una prima verifica sul posto del medico legale.

Sono tanti i parlamentari bipartisan che sono arrivati alla spicciolata in piazza Sant'Eustachio dopo la notizia. La zona è stata transennata a presidiata dalle forze dell'ordine mentre il portone del palazzo è stato chiuso, aperto soltanto per l'ingresso della polizia scientifica. In piazza anche il responsabile regionale di Fdi, Paolo Trancassini. " Sono profondamente turbata dalla notizia della scomparsa di Bruno Astorre, senatore e segretario del PD nel Lazio. Un avversario appassionato e leale, una persona perbene. A nome mio e del Governo, mi stringo al dolore della moglie, della famiglia e della sua comunità politica ", ha dichiarato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

" Rimango attonito alla tragica notizia della morte di Bruno Astorre. Non riesco a trovare parole di fronte ad un simile dramma. C'è il silenzio. C'è la preghiera. L'abbraccio ai suoi cari ", ha dichiarato l'ex segretario del Pd, Enrico Letta.