Ancora minacce di morte contro Salvini

Il ministro Matteo Salvini è da anni bersaglio di attacchi ma, soprattutto, minacce figlie del clima d'odio alimentato da una certa parte politica arruffapopoli, che fomenta gli animi della popolazione. " Vergognose e inaccettabili le ennesime minacce di morte rivolte a Matteo Salvini, da troppo tempo bersaglio di insulti e diffamazioni. Ci aspettiamo una ferma condanna di questa nuova violenza verbale da parte di tutte le forze politiche e un atto di responsabilità da parte di chi, anche tra i commentatori o gli oppositori, si sente libero di poter passare il segno con vergognosi attacchi personali alzando il tiro dello scontro ", si legge in una nota dei capigruppo di Camera e Senato della Lega Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo.

Non stupisce che, tra i tanti messaggi di solidarietà giunti al vicepremier, non ce ne sia nemmeno uno delle opposizioni. Da sinistra, evidentemente, non ritengono così gravi le minacce di morte subite da anni da Salvini, che oltre a essere un leader politico e, quindi, un avversario nello scacchiere parlamentare, è prima di tutto un padre. Al segretario della Lega sono arrivati i messaggi del presidente del Senato, Ignazio La Russa, e da quello della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, dagli esponenti dell'esecutivo ma anche dai parlamentari dell'arco di maggioranza. " A nome mio e dei senatori di Forza Italia esprimo vicinanza e totale solidarietà al vicepremier Matteo Salvini, bersaglio di minacce ignobili. Conoscendolo, sono certa non solo che non si farà intimidire, ma che proseguirà il suo impegno con maggiore forza e determinazione ", ha dichiarato in una nota il presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli.