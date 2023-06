"E poi in Amazzonia...". Di Battista prosegue la sua "vita in vacanza"

Alessandro Di Battista è subito ripartito per le vacanze. Neanche il tempo che finisse ufficialmente la stagione televisiva di DiMartedì, dove l'ex grillino è stato ospite fisso remunerato, che Dibba è già sbarcato in Amazzonia. " Ciao a tutti. Come state? ", è il suo primo post vacanziero su Instagram. " Ora sono a Quito, la seconda capitale più alta del mondo. Nei prossimi giorni discenderò uno degli affluenti del Rio delle Amazzoni e, poi, il 'grande fiume' fino all'Oceano Atlantico ".

Il selfie con il quale correda il suo messaggio social è tutto un programma: già abbronzato e con la barba tipica dell'esploratore, Di Battista si mostra in felpa e zainetto pronto per immergersi in più di 5mila chilometri di traversata in barca. " Viaggerò dalle Ande all'Oceano, passando per Ecuador, Perù, una piccolissima parte di Colombia e Brasile ", è l'annuncio con il quale promette (o minaccia) uno dei suoi "classici" documentari. I soldi glielo garantisce TvLoft, la piattaforma televisiva del Fatto Quotidiano. E si rivelano così lontanissimi i tempi in cui si faceva finanziare in giro per il mondo da Sky. Era l'autunno del 2018 quando l'ex deputato pentastellato, ancora alla ricerca di capire cosa potere fare precisamente dopo l'avventura in Parlamento, salpò con la moglie Sahra Lahouasnia e il figlio Andrea, appena nato verso la California fino al Guatemala (per poco non s'incrociava con Ingroia), passando per il Chiapas e il Messico. I telespettatori s'imbufalirono e l'account di Sky Atlantic venne costretto a rimuovere il tweet con cui annunciava la messa in onda del programma.

Dopo Montecitorio, Alessandro Di Battista aveva cercato di costruirsi una nuova vita lavorativa, anche vicino a casa sua: ceramista, falegname, barman e infine attore. Ma il richiamo dei viaggi è sempre stato irresistibile per lui e non è escluso che Lo Stato Sociale pensasse a lui quando aveva portato al Festival di Sanremo la canzone Una vita in vacanza. In questi ultimi anni, infatti, si è recato anche in Russia in treno subito dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. Durante quella traversata negò l'aggressione di Mosca contro Kiev e contestò le sanzioni alla Russia. Intanto i suoi fedelissimi lo seguono estasiati in massa sui suoi canali social, mostrando un forte attaccamento alla sua figura, malgrado l'uscita dai Cinque Stelle. A questo punto non è da escludere che, dopo il Sud America, il prossimo viaggio (pagato dai contribuenti) non possa essere quello costante tra Bruxelles e Strasburgo: dall'estate 2024 potremmo infatti assistere a un Dibba europarlamentare. Insieme a Rocco Casalino. Ve lo potreste mai immaginare?