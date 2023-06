Circolo Arci senza ritegno: adesso festeggia la morte del Cav

Silvio Berlusconi è morto stamattina e c'è chi coglie l'occasione per festeggiare. Se è noto che al cattivo gusto non c'è mai fine - e non sono mancati stamattina i post d'odio e nemmeno quelli di scherno sui social - qui il macabro si intreccia con il ridicolo. Anche se probabilmente agli organizzatori sembra eccellere in simpatia, dote invece di cui sono a corto, evidentemente. Al circolo Arciblob di Arcore, nella stessa città che con grande commozione e dolore da stamane si è stretta intorno alla famiglia, si organizza una festa per "celebrare" la dipartita del Cavaliere.

"12 giugno 2023 - DI-PARTY-TO", con un gioco di parole neanche troppo originale, si festeggia la scomparsa dell'ex presidente del Consiglio, stamattina al San Raffaele a 86 anni. "Entra con noi nella storia, passa per l'ultimo evento targato Silvio", si legge a corredo di una grafica con la caricatura di Silvio rappresentato come uno dei sette nani di Biancaneve. Nella didascalia, si indica punto per punto, con tanto di emoticon a forma di teschio, quali saranno i momenti "clou" della festa: "Piscina", "Musica", "Brindisi alla night long" e infine - per i primi 100 partecipanti - "spilletta commemorativa in omaggio". Infine l'hashtag, immancabile: #ciaosilvio. Nelle storie su Instagram è tutta una carrellata di variazioni sul tema: l'immagine della piscina che man mano si riempie, con la scritta "Stiamo lavorando per voi", un'altra in cui si annuncia che "si stanno mettendo in fresco le bottiglie" e infine, lo screenshot dei commenti indignati a cui si risponde con strafottenza: "Pulizia KONTATTI" .

Ma tra i tanti commenti si sostegno al post - evidentemente anche loro non vedono l'ora di festeggiare - ce ne sono altri di tutt'altro tenore. "Ma come state?", e anche: "Ma quanta pochezza, non vi vergognate? Razza di subumani". E poi "Mi vergogno abbastanza di voi (e di me stesso che sono tesserato al blob).. non penso possa essere un luogo di dialogo costruttivo un luogo dove una persona morta viene derisa. Fatevi un lungo esame di coscienza". Anche qui, la risposta è di scherno, senza nessun ripensamento: "ho preso 30 e lode, stasera si sboccia".

In serata è arrivato il commento di Riccardo De Corato, deputato di Fratelli d'Italia e vicepresidente della commissione Affari costituzionali alla Camera. "L’Arciblob Arcore ha organizzato un evento per festeggiare la sua scomparsa. Ma tutto il Centrosinistra, in particolare il segretario del Partito Democratico Elly Schlein, non hanno nulla da dire in merito a questo vergognoso e pessimo gesto? Preferiscono, ancora una volta, tacere davanti all’ennesimo atto di pessimo gusto?".