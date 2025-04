"Clusone, Bellano e Monte Isola tra i borghi più belli del mondo"

Ascolta ora 00:00 00:00

La Lombardia punta su tre «meraviglie» per rappresentare l'Italia nel concorso internazionale «Best Tourism Villages 2025» promosso da UN Tourism, l'agenzia delle Nazioni Unite per il turismo. Clusone, Bellano e Monte Isola sono i borghi scelti dalla Regione per entrare in una rete globale che valorizza le destinazioni rurali più affascinanti e sostenibili del pianeta.

«Siamo entusiasti - spiega il presidente della Regione, Attilio Fontana - di presentare al mondo tre luoghi simbolo della nostra identità più autentica». «Clusone, Bellano e Monte Isola - aggiunge - rappresentano una Lombardia che non è solo motore economico del Paese, ma anche scrigno di cultura, natura e tradizioni millenarie». E ancora: «Clusone, con la sua storia; Bellano, perla del Lago di Como che sta vivendo una straordinaria rinascita turistica, e Monte Isola, un luogo fuori dal tempo che incanta chiunque vi approdi, sono esempi virtuosi di una Lombardia che guarda al futuro senza dimenticare le proprie radici. È anche attraverso i borghi che raccontiamo la nostra eccellenza: perché la vera forza della Lombardia sta nella sua capacità di essere, insieme, tradizione e innovazione, capitale economica e territorio di bellezza e accoglienza». Di più.

«Abbiamo scelto borghi - afferma Barbara Mazzali, assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda - che rappresentano autentiche narrazioni viventi del nostro territorio. Clusone, con i suoi 8.575 abitanti, è un gioiello artistico e culturale incastonato nella Val Seriana, celebre per l'affresco della Danza Macabra e l'ingegnoso orologio planetario. Bellano, affacciato sul Lago di Como, ha registrato una crescita esponenziale in termini di attrattività: nel solo 2023 ha superato le 61.

000 presenze turistiche, grazie al suo paesaggio suggestivo, all'Orrido (nella foto) e a un'offerta culturale di grande eleganza. E poi Monte Isola, il nostro scrigno lacustre: un luogo fuori dal tempo, dove si respira ancora il profumo del pesce essiccato e dell'olio d'oliva, dove storia e semplicità si intrecciano in modo autentico».