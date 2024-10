Collette antifasciste

Ascolta ora 00:00 00:00

La cosa rischia di sollevare un allarme antifascista. Ieri si è saputo che il governo Meloni taglierà i fondi alle associazioni partigiane. E il fatto, denunciano gli antifascisti, avviene proprio in occasione dell'ottantesimo anniversario della Liberazione dell'Italia dal nazifascismo. Ci spiace per l'Anpi, proprio adesso che si era iscritta la Pascale

Comunque, ci sarebbe da indire una manifestazione. Antifascista.

Ora. Il motivo per cui il governo taglia i fondi alle associazioni antifasciste è che sono calati gli iscritti, cioè in Italia ci sono meno antifascisti; ma, così facendo, adesso gli antifascisti possono dire che quello del governo è un provvedimento fascista. Che discrimina gli antifascisti. Mentre il governo che per alcuni è fascista - può invece sostenere che la perdita di iscritti delle associazioni antifasciste è la dimostrazione che il fascismo non esiste

Non se ne esce. Da una parte ci sono i nuovi fascisti i quali sostengono che l'antifascismo ha sostituito il vero fascismo, quello dell'intolleranza e della violenza. Dall'altra ci sono i vecchi antifascisti i quali denunciano che il governo di destra-destra è la miglior continuazione del peggior fascismo.

Domanda. Ma non è che se gli italiani fossero stati così ossessivamente antifascisti quando c'era il fascismo, non avremmo avuto il fascismo?

Mah. Da questo governo fascista ci aspettiamo di tutto. Ma dagli antifascisti niente di buono.

Vabbè, dài. Datemi l'Iban che vi faccio una bonifica.