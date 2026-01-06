Dal collettivo offese volgari e sessiste a Giorgia Meloni, l'ira di FdI: "Serve rispetto"

Il vero odio arriva da sinistra. E nel mirino c'è sempre Giorgia Meloni, attaccata dagli ipocriti che predicano tolleranza e alla fine scatenano il peggio contro il presidente del Consiglio. L'ultimo episodio della vergogna porta la firma di Globuli Rossi, un collettivo politico e culturale abruzzese. Uno degli ultimi post pubblicati su Facebook si concentra sul diritto internazionale e sul nuovo ordine mondiale, ovviamente scaraventandosi contro gli Stati Uniti dopo il blitz in Venezuela che ha portato alla cattura di Nicolás Maduro. E non poteva mancare il frontale senza freni contro il capo del governo.

Globuli Rossi affida a un P.S. finale la parte più becera del post. Scrive che Meloni " conserva, in ogni caso, il diritto di essere la prima a genuflettersi, graziosamente e senza profferir parola con il suo accento coatto ". Come se non bastasse, viene aggiunto che Meloni è " protesa in avanti a mo' di pecora", e via con altre oscenità.

L'uscita social della pagina Facebook - notoriamente riconducibile, anche dal nome, ad ambienti della sinistra aquilana - ha trovato la ferma condanna di Fratelli d'Italia. I parlamentari abruzzesi Etel Sigismondi, Guerino Testa e Guido Liris hanno puntato il dito contro il post che contiene " attacchi volgari, misogini e insulti sessisti " al presidente del Consiglio. E hanno fatto notare che ancora una volta i cosiddetti pacifisti democratici hanno utilizzato un linguaggio " vile e denigrante, del tutto incompatibile con il confronto pubblico e sprezzante dei principi di rispetto che dovrebbero sempre improntare la dialettica democratica ".

Per i parlamentari meloniani si tratta di una dimostrazione plastica del clima d'odio " che certa sinistra continua variamente ad alimentare ". In effetti non siamo di fronte a un legittimo e sacrosanto dissenso politico, ma quel post si inserisce in una " preoccupante deriva del confronto, che mira alla delegittimazione dell'avversario mediante aggressioni personali, volgarità e sessismo ". Il dibattito politico e la critica più feroce devono sempre restare all'interno del confronto civile, senza scivolare nell'odio " scambiando il merito dell'argomentazione con espressioni che richiamano solo violenza e discriminazione ".

Sigismondi, Testa e Liris hanno espresso solidarietà e vicinanza a Meloni, " ribadendo che nessuna donna e nessuna persona deve essere bersaglio di attacchi sessisti o misogini per alcun motivo, tanto meno per il ruolo che ricopre, l'attività che svolge o le idee che rappresenta ".

La democrazia si difende anche così: condannando l'odio sempre e riportando il confronto sui contenuti, nel rispetto della dignità degli individui e del dibattito pubblico

E hanno chiesto a tutte le forze politiche di abbandonare ogni ambiguità e di prendere le distanze da quanto accaduto: "".