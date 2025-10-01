"Il governo va sterminato, ammazziamo Meloni". Minacce choc alla deputata di FdI

Il clima è sempre più pericoloso e infestato. Sebbene la sinistra continui a sostenere che l'odio sarebbe alimentato dal centrodestra, i fatti dimostrano che chi alimenta davvero l'intolleranza è il fronte rosso. Parlano in maniera chiara non solo i teppisti pro-Pal che nei giorni scorsi hanno assaltato le forze dell'ordine e che si preparano per un'altra giornata di violenza dopo l'abbordaggio della Global Sumud Flotilla, ma anche gli utenti che sui social sputano veleno e arrivano a minacciare di morte Giorgia Meloni e gli esponenti della maggioranza.

L'ultimo episodio è stato segnalato da Alessia Ambrosi, deputata di Fratelli d'Italia, finita nel mirino degli haters che hanno sprigionato intimidazioni e insulti pesanti. " Sei una porca puttana fascista ", si legge sotto un suo post sul profilo Instagram. Ma si tratta dell'uscita più delicata. Perché basta scorrere poco più giù ed ecco che arriva la minaccia choc: " Il governo fascista va sterminato come voi merde parlamentari ".

E ovviamente non poteva mancare il riferimento al presidente del Consiglio: " Dobbiamo liberarci di quella troia puttana bastarda, anche ammazzarla se necessario ". Insomma, " la misura è colma " perché " dopo 3 anni di fascismo ", a causa del governo di centrodestra, " è ora di fare la rivoluzione ". La maschera è calata ormai da tempo, e questa è l'ennesima dimostrazione: la sinistra come farà ancora a sostenere che il dibattito sia infuocato per colpa dell'esecutivo? Elly Schlein e le donne della galassia progressista - sempre pronte nella lotta per i diritti, tra un asterisco e una schwa - avranno il coraggio di prendere le distanze, di condannare l'odio rosso e di esprimere solidarietà alle esponenti di Fratelli d'Italia?

Ambrosi ha affidato a ilGiornale.it il proprio sconcerto per i messaggi ricevuti e ha denunciato l'intolleranza provata sulla sua pelle: "Si sta creando un clima orrendo con una sinistra totalmente priva di senso della misura e della responsabilità. Ci sono migliaia di odiatori che cercano di intimidire. Un clima pesantissimo che dobbiamo respingere".