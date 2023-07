Commercio, guerra in Ucraina e migrazioni: di cosa hanno parlato Meloni e Biden

Primo incontro bilaterale nello Studio ovale per Giorgia Meloni con Joe Biden nel corso del suo viaggio a Washington. " In tempi difficili sappiamo chi sono i nostri amici e credo che le nostre nazioni abbiano dimostrato che possono contare l'una sull'altra più di quanto qualcuno pensasse ", ha detto il premier italiano. In mattinata, il premier ha avuto una serie di appuntamenti al Congresso, dove ha incontrato la leadership bipartisan del Senato e il presidente della Camera dei rappresentanti, Kevin McCarthy. All'inizio dell'incontro, Joe Biden ha solidarizzato per le gravi conseguenze del caldo e del maltempo dell'ultima settimana in Italia: " Voglio porgere le mie condoglianze a tutti coloro che nel Mediterraneo stanno soffrendo condizioni meteorologiche estreme ". Quindi, ha sottolineato come con il premier siano " diventati amici ".

La cooperazione Italia-Usa

" Le nostre relazioni sono storicamente forti, superano i governi e restano solide indipendentemente dal colore politico ", ha detto il presidente del Consiglio, sottolineando che anche il suo governo continuerà a coltivare i rapporti con gli Stati Uniti, perché " il dialogo tra Europa e Stati Uniti è fondamentale per costruire insieme un nuovo rapporto e una strategia comune ". Biden ha espresso soddisfazione per l'interscambio commerciale tra i due Paesi, aggiungendo che " non vedo perché non possa crescere ulteriormente".

Il presidente Usa ha anche ribadito la "determinazione ad approfondire la cooperazione bilaterale in settori strategici come l'aerospazio, il sostegno ai Paesi in via di sviluppo e la gestione della crisi migratoria ". Proprio in merito al commercio, il premier italiano ha esposto la sua visione secondo cui su scala globale dev'essere libero, ma anche equo. " La competizione proveniente da Paesi che non rispettano i nostri standard in termini di sicurezza, tutela dei lavoratori e rispetto dell'ambiente mette a rischio le nostre aziende: la mancanza di regole sta mostrando i propri limiti, e dobbiamo trovare un giusto equilibrio tra l'apertura dei mercati e la necessità di proteggere le nostre economie e i nostri interessi strategici ", ha spiegato il presidente del Consiglio.

" L'Occidente deve lavorare insieme per supportare il nostro sistema industriale favorendo la convergenza tra gli interessi delle nostre nazioni ", ha aggiunto Biden, sottolineando che questo sia possibile facendo in modo che " il dialogo tra Usa, Italia, Ue possa far superare le tensioni produttive a beneficio di tutti ".

La guerra in Ucraina

Inevitabile che durante il bilaterale ci sia stato spazio anche per una discussione in merito alla guerra in Ucraina, che vede Italia e Usa schierate dalla stessa parte, per raggiungere uno stesso obiettivo. " Tutti insieme abbiamo deciso di difendere la legge internazionale e sono orgogliosa che l'Italia, fin dall'inizio, abbia fatto la sua parte, lo abbiamo fatto perché supportare l'ucraina significa difendere l'esistenza pacifica delle persone ovunque nel mondo. A differenza di quanto qualcuno pensa, la resistenza ucraina allontana una guerra mondiale, non la avvicina ", ha dichiarato Meloni. Joe Biden ha voluto sottolineare come " la partnership sul piano transatlantico rappresenta un pilastro della sicurezza di Stati Uniti e Italia " e che l'Italia " è forte " nel sostegno a Kiev.

Il tema migrazioni