Communis, la tre giorni di FdI a Cantù tra tavole rotonde e prospettive future

Portare Cantù e il comasco al centro del dibattito politico nazionale, con un occhio sempre puntato allo sviluppo locale: è questo l’obiettivo della prima edizione di Communis, la tre giorni organizzata dal comitato provinciale di Fratelli d’Italia. Da venerdì 15 a domenica 17 settembre, Campo Solare sarà il teatro in cui verrà dato ampio spazio alle politiche territoriali, alla sicurezza e ai giovani, con tavole rotonde dedicate ad ogni tema importante per il futuro della regione.

Saliranno sul palco diversi membri del governo nazionale, primo tra tutti il comasco Alessio Butti, sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all’innovazione e alla sovranità digitale. Presenti, tra gli altri, anche il capogruppo di FdI al Senato Lucio Malan e il sottosegretario all’Interno Nicola Molteni (Lega). In rappresentanza del governo regionale, vi saranno l’assessore a Trasporti e Mobilità Franco Lucente e il consigliere Anna Dotti, entrambi del partito di Giorgia Meloni. Verrà dato spazio anche ai rappresentanti locali di opposti schieramenti politici, per dialogare sulle politiche per il territorio.

“ Fratelli d’Italia ritiene fondamentale mettersi in relazione con tutte le realtà del territorio, a maggior ragione adesso che ha l’onere di guidare la Nazione ”, commenta Alessandro Nardone, responsabile provinciale del dipartimento Media di FdI. “ Siamo orgogliosi di andare controcorrente rispetto a chi sta tra la gente solo in campagna elettorale. Coinvolgere altre persone per elaborare idee e progetti per la comunità e lottare per i valori in cui ci riconosciamo: per noi fare politica è soprattutto questo ”.

Communis non è un evento solo politico. Vi sarà spazio anche per il dibattito culturale, con la presenza dell’ex presidente Rai Marcello Foa, che presenterà il suo ultimo libro Il Sistema (In)visibile, il fondatore di CulturaIdentità Edoardo Sylos Labini, il caporedattore di Libero Francesco Specchia e il mental coach Francesco Fabiano, con il suo volume Il potere della leggerezza.

La tre giorni si chiuderà con una doppia intervista ai cantautori Simone Tommasini e Paolo Meneguzzi, in cui si spazierà dalla loro carriera alle polemiche sui valori negativi che alcuni cantanti di successo trasmettono ai giovani.