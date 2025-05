“Comprato la Tesla della Piccolotti?”. Il generale Vannacci sferza la sinistra

Ascolta ora 00:00 00:00

La sinistra delle fabbriche che ascoltava le istanze dei lavoratori è solo un lontano ricordo. Di questo è consapevole il generale Roberto Vannacci che, interpellato durante l’ultima puntata dell’Aria che Tira su La7, non perde tempo e sferza una volta per tutte la nuova gauche ambientalista. Riprendendo la questione della Tesla di Elisabetta Piccolotti, esponente di spicco di Avs e moglie di Nicola Fratoianni, l’eurodeputato leghista risponde alle domande del conduttore David Parenzo.



"Aggiungiamo sale sulla ferita, noi abbiamo bisogno di toni moderati... Come sta generale? Tutto bene? Contento che Merz non ha ricevuto ancora la fiducia?", domanda il conduttore mettendo sul tavolo il tema del leader tedesco Friedrich Merz, che non ha ancora raggiunto la maggioranza per essere eletto cancelliere dal Bundestag. La risposta di Vannacci gela lo studio. "Mi hanno detto che ha comprato la Tesla della Piccolotti, c'è Kamal che è disperato perché non la sa guidare", spiega Vannacci facendo riferimento all’autista di Parenzo. "Non ho comprato la macchina”, replica il giornalista.

Ma Vannacci non ci sta e risponde a tono. "No no, mi hanno detto che ha acquistato la Tesla dalla Piccolotti, vedo che sta seguendo questa grande onda di Muskismo... Bravo, bravo, bravo dottor Parenzo", provoca Vannacci. Il riferimento, più o meno velato, è alla vicenda che ha coinvolto Nicola Fratoianni di Avs il quale è stato pizzicato tempo fa a bordo di una Tesla, la macchina dell'azienda di proprietà del magnate sudafricano. Fratoianni poi ha precisato che la macchina era della moglie.

"Siccome siamo ecologisti e anche coerenti abbiamo pensato che fosse bene acquistare un’auto completamente elettrica che mi garantisse una lunga percorrenza in sicurezza e avesse un’autonomia importante", ha spiegato la parlamentare di Avs.