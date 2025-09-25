"Consenso elevato e stabile: può restare al governo 10 anni". Le Figaro incorona Meloni

"Le Figaro" celebra la popolarità stabile del governo presieduto da Giorgia Meloni a tre anni esatti da quelle elezioni politiche nazionali nettamente vinte dal centrodestra e che incoronarono la leader di Fratelli d'Italia a Palazzo Chigi il 22 ottobre 2022. Il quotidiano francese definisce il percorso dell'esecutivo nazionale "senza errori" mentre sottolinea il costante elevato gradimento conquistato dalla presidente del Consiglio in carica: per di più in un Paese come l'Italia, storicamente caratterizzata da governi brevi e coalizioni assai fragili.

Secondo "Le Figaro", infatti, la premier è riuscita abilmente a conservare un consenso personale del 37%, superiore a quello iniziale, mentre FdI resta stabile attorno al 30% nelle intenzioni di voto. Numeri che le contentono di guardare con profondo ottimismo già al 2027, con l'obiettivo dichiarato di rimanere dieci anni al potere: un record mai raggiunto nella storia della Repubblica Italiana. Del resto Meloni può tranquillamente continuare a beneficiare di una " maggioranza chiara e solida in Parlamento, frutto di un patto preelettorale consolidato, che ha permesso a Fratelli d’Italia di dominare la coalizione di centrodestra e relegare i partner politici a quote inferiori al 10% ". La coesione interna del governo, unita a un'opposizione a dir poco frammentata, ha perciò reso la leadership della premier difficile da contestare, sempre stando la testata francese.

La presidente del Consiglio " ha anche imparato le lezioni del passato, e ha costruito un compromesso su un sottile combinazione di disciplina e libertà ", si legge ancora sul quotidiano, in cui si sottolinea che " i suoi alleati hanno conservato la loro libertà di parola ". "Le Figaro" sottolinea inoltre la capacità di Meloni di costruire la sua immagine internazionale, mantenendo un ruolo centrale nella Nato e coltivando relazioni personali con i principali leader mondiali. La padronanza di più lingue, tra cui inglese, francese e spagnolo, ha facilitato i rapporti diplomatici e confermato la sua visione transatlantica.

Ed ecco perché l'organo di informazione transalpino paragona il percorso di Meloni a quello dei precedenti leader italiani, come Silvio Berlusconi e Matteo Renzi, evidenziando l'abilità dell'attuale premier nel " combinare disciplina interna e autonomia politica ".

Anche questo aspetto, avrebbe contribuito a consolidare una. Insomma, da quell'appuntamento elettorale del 25 settembre 2025 le opposizioni di centrosinistra vedono un futurno cupo e continuano a soccombere in termini di consenso. Tra due anni potrebbe arrivare il bis di Meloni.